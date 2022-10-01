Bakan Ã–zer: BazÄ± okul yÃ¶neticilerimiz 1 TL bile harcamamÄ±ÅŸlar, muhtemelen haberleri yok

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Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, AtaÅŸehir'de bulunan ZÃ¼beyde HanÄ±m HizmetiÃ§i EÄŸitim EnstitÃ¼sÃ¼'nde 'Ã–ÄŸretmenlerin Ä°stanbul BuluÅŸmalarÄ± Semineri'ne katÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan AtaÅŸehir Åžehit Ã–ÄŸretmen Hasan Akan Ä°lkokulu'nda GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet KasapoÄŸlu'nun da katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Ä°lkokullarda Spor DalÄ± EÄŸitimi ProtokolÃ¼' imza tÃ¶renine iÅŸtirak etti.Â

"EÄžÄ°TÄ°MÄ°N TÃœM ANA AKTÃ–RLERÄ°YLE BÄ°R ARAYA GELECEÄžÄ°Z"

Bakan Ã–zer, 'Ã–ÄŸretmenlerin Ä°stanbul BuluÅŸmalarÄ± Semineri'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Biz bir araya geliÅŸlerimizi arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman aslÄ±nda eÄŸitim sisteminin Ã§ok daha iyi noktaya getirmeyle ilgili Ã§ok Ã¶nemli fÄ±rsatlar olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Ä°ÅŸte bu nedenle bundan sonra Ã¶ÄŸretmenlerimizle buluÅŸmaya, sÃ¼reÃ§lerin kalitesini arttÄ±rmayla ilgili sizlerden gelen geri beslemelerle sÃ¼reÃ§lerimizi sÃ¼rekli gÃ¶zden geÃ§irmeye imtina gÃ¶stereceÄŸiz. Ekim ayÄ± sonu itibariyle de Ã¶ÄŸrencilerle buluÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z. KasÄ±m ayÄ±nÄ±n sonu itibariyle de aileleriyle buluÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Yani eÄŸitimin tÃ¼m ana aktÃ¶rleriyle bir araya geleceÄŸiz Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak. Okul yÃ¶neticileri, Ã¶ÄŸretmenler, Ã¶ÄŸrenciler ve veliler. Hem eÄŸitim politikalarÄ±mÄ±zÄ± anlatacaÄŸÄ±z. Neye Ã¶nem veriyoruz? Ne gibi mesafeler aldÄ±k? Ä°yileÅŸtirmek iÃ§in hangi adÄ±mlarÄ± atabiliriz? BunlarÄ± istiÅŸare edeceÄŸiz. Hem de birlik ve beraberliÄŸimizi arttÄ±racaÄŸÄ±z. " dedi.Â

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"OKULLARI KAPALI TUTMUÅž OLSAYDIK BU ÃœLKE GELECEKTE Ã‡OK BÃœYÃœK MALÄ°YETLER Ã–DEYECEKTÄ°"

"2021-2022 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ± sizlerin desteÄŸiyle yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim ve kararlÄ± bir ÅŸekilde devam ederek tamamladÄ±k" diyen Bakan Ã–zer, "HatÄ±rlayÄ±n, tarihleri hep unutuluyor. 6 EylÃ¼l'deki tartÄ±ÅŸmalara bakÄ±n 2021 yÄ±lÄ±nda. Benimle ilgili iddialara bakÄ±n. Ã‡ocuklarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almÄ±yor, okullarÄ± aÃ§Ä±k tutuyor kararlÄ± bir ÅŸekilde. Hatta benim geÃ§miÅŸteki farklÄ± fotoÄŸraflarÄ± kullanarak bÃ¶yle kÄ±vÄ±rcÄ±k saÃ§lar falan tamam mÄ±? BÃ¶yle bir nefret objesi ortaya Ã§Ä±kartarak. Onu diyenlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n bir Ã¶nceki dÃ¶nem bir yÄ±l okullar kapalÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± zaman o eski Ã¼lkelerde okullarÄ± en fazla kapatan Ã¼lke TÃ¼rkiye'dir diyenler kiÅŸiler olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. AynÄ± bugÃ¼n sanki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaklarÄ±nÄ± onlar uygulamamÄ±ÅŸlar. Sanki kat sayÄ± uygulamalarÄ±nÄ± onlar uygulanmamÄ±ÅŸ gibi gelip sanki. EÄŸitim sistemiyle akÄ±l verdiklerini gÃ¶rÃ¼yoruz. Onlardan Ã¶ÄŸrenecek hiÃ§bir ÅŸeyimiz yok bizim. Ä°ÅŸte o kararlÄ± duruÅŸla bizi niye kurtardÄ±k biliyor musunuz? Bu Ã¼lkemizin en Ã¶nemli fÄ±rsat penceresi olan genÃ§leri kurtardÄ±k. EÄŸer bir yÄ±l daha okullarÄ± kapalÄ± tutmuÅŸ olsaydÄ±k gerÃ§ekten bu Ã¼lke gelecekte Ã§ok bÃ¼yÃ¼k maliyetler Ã¶deyecekti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ herkes gÃ¶rÃ¼yor ki okullar sadece Ã¶ÄŸrenme ortamlarÄ± deÄŸil. Psikolojik, sosyal, duygusal geliÅŸimlerin olduÄŸu ve en Ã¶nemlisi toplumdaki eÅŸitsizliklerin minimilize edildiÄŸi yerler. Tek yer okul. DolayÄ±sÄ±yla okul hangi Ã¶ÄŸrenci grubuna diÄŸerlerinden daha fazla anlam ifade ediyorsa, en fazla kaybeden onlar oldu. Ä°ÅŸte buna tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z yoktu. Sizlerle bir araya geldik, el ele verdik. TÃ¼m TÃ¼rkiye'ye okullarÄ±n en gÃ¼venli yerler olduÄŸunu gÃ¶sterdik mi? GÃ¶sterdik. AslÄ±nda sadece okullar aÃ§Ä±k tutmadÄ±k. AynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin normalleÅŸmesini de hÄ±zlandÄ±rdÄ±k. EÄŸer yirmi milyonluk bir kitleyi normalleÅŸtiremezseniz eÄŸitim sistemini geriye kalan normalleÅŸtirmeniz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi. Onun iÃ§in ilk kez tÃ¼m Ã¶ÄŸretmenlerimize baÅŸarÄ± belgesi verdik" diye konuÅŸtu.Â

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"Ä°LK KEZ TÃœM OKULLARA BÃœTÃ‡E GÃ–NDERDÄ°K"

Ä°lk kez tÃ¼m okullara bÃ¼tÃ§e gÃ¶nderdiklerini ifade eden Bakan Ã–zer, "Ä°stedik ki okullar temizlik malzemesini, kÄ±rtasiye malzemesini, kÃ¼Ã§Ã¼k onarÄ±mlarÄ±nÄ±, donatÄ±mÄ±nÄ±, laboratuvar ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± kendi imkanlarÄ±yla karÅŸÄ±lasÄ±nlar. Okul aile birliÄŸiyle, mezunlar derneÄŸiyle, STK'larla parasal bir iliÅŸkiye girmesinler dimdik ayakta dursunlar. Åžu ana kadar okullarÄ±mÄ±za 3 milyar 900 milyon TL bu baÄŸlamda para gÃ¶nderdik. OkullarÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸuana kadar kullandÄ±ÄŸÄ± para miktarÄ± 2,5 milyar. 1 milyar 400 milyon hala hesaplarda kÄ±ymetli okul yÃ¶neticilerimizin kullanmasÄ±nÄ± bekliyor. Garip olan ÅŸey ÅŸu, bazÄ± okul yÃ¶neticilerimiz 1 TL bile harcamamÄ±ÅŸlar. Muhtemelen haberleri yok. Onun iÃ§in okullarÄ±nÄ±za gittiÄŸiniz zaman sÃ¶yleyin bakanlÄ±k para gÃ¶ndermiÅŸ kÄ±rtasiye malzemesi alÄ±n, bizi boÅŸu boÅŸuna uÄŸraÅŸtÄ±rmayÄ±n. Temizlik malzemesini alÄ±n. KÃ¼Ã§Ã¼k onarÄ±mlarÄ± yapÄ±n deyin. ArkadaÅŸlar bizim bÃ¼tÃ§eyle ilgili Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok. Son 20 yÄ±lda devasa yatÄ±rÄ±mlar yapan ilk kez eÄŸitimdeki kitleselleÅŸme evresinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde en bÃ¼yÃ¼k bÃ¼tÃ§enin her zaman Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na verildiÄŸi bir dÃ¶nemde bir Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± okullarÄ±n ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaktan aciz duruma dÃ¼ÅŸebilir mi? BÃ¶yle bir ÅŸey olabilir mi? EÄŸer biz size parayÄ± bÃ¼tÃ§eye gÃ¶ndermezsek siz temizlik malzemesini nereden karÅŸÄ±layacaksÄ±nÄ±z? KÄ±rtasiye malzemesini nereden karÅŸÄ±layacaksÄ±nÄ±z? Bu defa baÅŸka kirlenmeler ortaya Ã§Ä±kmakta. Okul aile birlikleriyle, velilerden top kaÄŸÄ±dÄ± istemeler, baÅŸka basit ÅŸeyler istemeler." diye konuÅŸtu.