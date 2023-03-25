Bakan Özer, Ankara'da depremzede öğretmenlerle iftarda bir araya geldi

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Bakan Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Ankara'ya gelen ve Başkent Öğretmenevi'nde misafir edilen depremzede öğretmenler ve aileleriyle birlikte orucunu açtı. İftar öncesi depremzede öğretmenler ve aileleriyle sohbet eden Özer, talepleri dinledi, çözüm için ilgililere talimat verdi. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren milli eğitim camiasının gerek görevli gerek gönüllü çalışanları ile sahada yer alarak seferber olduğunu belirten Bakan Özer, "Devletimiz bir yandan var gücüyle yaraları sarmaya devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de depremzede ailelerimize konaklamadan yemeğe birçok hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda, şu anda Başkent Öğretmenevimizde 350 depremzede vatandaşımız bulunuyor. Ülkemiz genelindeki öğretmenevlerimiz, uygulama otellerimiz, pansiyon gibi kurumlarımızda ise bugün itibarıyla yaklaşık 60 bin kişiye barınma hizmeti veriyoruz" dedi.

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Özer, İftar programına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Başkent Öğretmenevimizde misafir ettiğimiz depremzedelerimizle iftarda bir araya geldik. Ramazan ayının bereketli ikliminde zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla kenetlenerek geride bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.