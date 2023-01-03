Bakan Özer açıkladı: Özel okullara yapılacak zam oranı yarın belli olacak

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'TOKİ Çağatay İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özer, özel okulların ücret artışıyla ilgili, "2023 yılında özel okullara yapılacak zam oranı yarın açıklanacak. TEFE-TÜFE oranları bugün belli oldu. İnşallah yarın öğleden sonra özel eğitim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacağız. Sadece TEFE-TÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi.



'OKUL ÖNCESİNDEKİ TÜM ÇOCUKLARIMIZA ÜCRETSİZ YEMEK VERECEĞİZ'



Bakan Özer, açılışta yaptığı konuşmasında ise son 20 yılda eğitime verilen desteğe dikkat çekerek, "Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmak amacıyla 3 bin anaokulu yapmak için yola çıktık. O zaman herkes dedi ki 'Mümkün değil, yapamazsın'. Çünkü Türkiye'deki mevcut anaokulu sayısı, 2 bin 782'ydi. Biz 1 yılda ondan daha fazlasını yapmak üzere Emine Erdoğan hanımefendinin himayesiyle yola çıktık, seferberlik başlattık. 2022 bitti, 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturduk. 5 yaştaki okullaşma oranlarını 1 yılda yüzde 65'ten yüzde 99'a çıkardık. Şimdi de 6 Şubat itibarıyla okul öncesindeki tüm çocuklarımıza hiçbir ayrım yapmadan ücretsiz yemek vereceğiz" dedi.



Derslik sayılarının artırıldığını ve 857 binlere ulaştığını, son 20 yılda 5 yaştaki okullaşma oranlarının yüzde 11'den yüzde 99'a, ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 44'ten yüzde 95'lere, ilkokulda ve ortaokuldaki okullaşma oranlarının yüzde 100'e yaklaştığını belirten Bakan Özer, "Kız çocuklarının okullaşma sorunu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez son 20 yılda çözülmüş oldu. Özellikle ortaokul ve yükseköğretimde kız çocuklarının okullaşma oranları ilk kez erkek çocuklarını geçti. Sadece bunlar mı yapıldı? Hayır. Eğitimin önündeki, bu memleketin evlatlarının eğitime erişiminin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Başörtüsü yasakları, katsayı uygulamaları son 20 içinde kaldırıldı. Yani eğitim sistemimiz ilk kez toplumsal taleplere duyarlı bir eğitim sistemi haline geldi" diye konuştu.