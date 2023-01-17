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Bakan Özer, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

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#Ankara#Okul#Öğrenci
Bakan Özer, ABD Büyükelçisi Flakei kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 13:16

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görüşmede, Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ile Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal da yer aldı. Bakan Mahmut Özer, Türkiye'de son 20 yılda eğitim ve fırsat eşitliğinin güçlendirildiğini kaydederek, "Okul öncesi mesleği eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişiminden eğitimde dijitalleşmeye çok önemli bir deneyim kazandık" dedi.

Bakan Özer, mesleki eğitim alanında Türkiye'nin gelişiminin altını çizerek, "1 Aralık 2022 tarihinde de İstanbul'da OECD ülkelerinin katılımıyla 'Mesleki Eğitim Zirvesi' düzenledik. Dolayısıyla orada OECD ülkelerinin mesleki eğitimdeki gelişmeleri, aldıkları mesafeleri ülkemizle karşılaştırma imkanına sahip olduk ve çoğu OECD ülkelerinden çok daha gelişmiş bir mesleki eğitim sistemine sahip olduğumuzu görmekten de büyük mutluluk duyduk" diye konuştu.

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'DENEYİMLERİNİZDEN İSTİFADE EDEBİLECEĞİMİZİ GÖRÜYORUM'

ABD Büyükelçisi Flake ise mesleki eğitimin önemine işaret ederek, "Ben Türkiye'de mesleki eğitimin işleyiş ve mesleki eğitimin mevcut durumunu bizzat gördüm ve gerçekten çok etkilendim. Çok iyi bir mesleki eğitim anlayışı olduğunu görüyorum. ABD de mesleki eğitimde geçmişten bugüne birçok başarılara imza atmıştır; ama özellikle mesleki eğitim sistemimizi yeniden düzenlerken sizin deneyimlerinizden, bilgilerinizden de istifade edebileceğimizi görüyorum. Bu noktada mesleki eğitimle ilgili buradaki gelişmelerden son derece etkilendiğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Büyükelçi Flake, Türkiye ve Amerika arasında mesleki eğitim konusunda iş birliklerinin artabileceğini söyledi.

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#Ankara#Okul#Öğrenci

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