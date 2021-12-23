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Bakan Özer: 81 ilde BİLSEM sayısını 225'e çıkarttık

#Ankara#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer
Bakan Özer: 81 ilde BİLSEM sayısını 225e çıkarttık

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "81 ilde Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sayısı 183 iken bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla 225'e çıkarttık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak sayıyı 350'ye çıkartmak. Gerekli planlamalarımızı tamamladık" dedi. Öte yandan, 225'inci BİLSEM, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın adıyla Ankara'da kuruldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakanlık özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerinde destek veren BİLSEM'leri yaygınlaştırıyor. BİLSEM'lere erişimi artırmak için yapılan çalışmalar sonunda 81 ilde 183 olan BİLSEM sayısı 2021 yılı sonunda 225'e çıktı. Böylece BİLSEM sayısı, yüzde 23 artmış oldu. 225'inci BİLSEM, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın adını taşıyan bilim ve sanat merkezi olarak Ankara'da kuruldu. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde tüm BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlere yönelik fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi ve BİLSEM'lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı. BİLSEM'ler 2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 39 faydalı model, 1245 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1305 ürünün tescili alındı. BİLSEM'lerin tamamında en az bin kitaplık kütüphane kurulması projesi de başarıyla sürdürülüyor. Mevcut BİLSEM'lerin hepsinin kütüphanesi tamamlandı. Her yeni açılan BİLSEM'e de en az bin kitaptan oluşan kütüphanelerin yapımı devam ediyor.

'2022 HEDEFİMİZ BİLSEM SAYISINI 350'YE ÇIKARTMAK'

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Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Özer, öğrencilerin belirledikleri sorun alanlarına yönelik çözümlerini tamamen kendi tasarım ve emekleriyle ürüne dönüştürüp topluma kazandırmalarını, yerli ve milli üretimi desteklemek için fikri mülkiyete büyük önem verdiklerini, bu kapsamda BİLSEM'lerde patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. BİLSEM'ler için Bakanlık hedefinin 2021 yılında 183 tescil olduğunu hatırlatan Bakan Özer, yürütülen çalışmaların meyvesini verdiğini, 1305 tescil ile hedefin çok üzerinde bir başarı elde edildiğini ve yeni bir rekora imza atıldığını kaydetti. Bakanlık olarak eğitim kalitesini sürekli artırmaya devam ederken özel yetenekli öğrencilere yönelik çalışmalara da ayrı bir önem atfettiklerini belirten Bakan Özer, "Özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladığımız BİLSEM'lerin altyapı ve imkânlarını sürekli iyileştiriyoruz. Diğer taraftan BİLSEM'lerin tüm il ve ilçelerimizde erişilebilirliğini de artırmaya çalışıyoruz. 81 ilde BİLSEM sayısı 183 iken bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla 225'e çıkarttık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak sayıyı 350'ye çıkartmak. Gerekli planlamalarımızı tamamladık" dedi.

'GELİNEN NOKTA OLDUKÇA SEVİNDİRİCİ'

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Bakan Özer, BİLSEM'lerde fikri mülkiyet ve sinai haklar kültürünün yaygınlaşmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yaptığımız iş birliği ile 81 ilde BİLSEM yönetici ve öğretmenlerimize fikrî mülkiyet süreçleri ile ilgili eğitimleri tamamladık. Ayrıca Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikrî mülkiyet ofisi kurduk. 2021 yılında BİLSEM'ler için hedefimiz, 183 ürün tescili almaktı. BİLSEM'ler 2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 39 faydalı model, 1245 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1305 ürünün tescili alındı. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikrî mülkiyet ve sınai haklarla ilgili BİLSEM'lerde oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır."

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Bu çalışmalarda kendilerine sürekli destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a teşekkür ettiğini ifade eden Özer, süreci başarılı şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarını, 81 il milli eğitim müdürü, BİLSEM yönetici, öğretmen ve öğrencilerini kutladığını belirtti.

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