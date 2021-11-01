Bakan Özer: 774 bin 536 kadrolu, 114 bin 1 sözleşmeli öğretmen var

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwine kötü haberÜnlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwin'e kötü haber!#Alec Baldwin
Önemli F-35 ve F-16 açıklaması… İkinci toplantı ABDde yapılacakÖnemli F-35 ve F-16 açıklaması… İkinci toplantı ABD'de yapılacak#MSB
İngiltere onları konuşuyor Loris Karius ve Ozan Kabak...İngiltere onları konuşuyor! Loris Karius ve Ozan Kabak...#Ozan Kabak
Kritik Erdoğan - Biden zirvesi dünya basınında O sözlere dikkat çektiler: Çok yapıcı görüşmeKritik Erdoğan - Biden zirvesi dünya basınında! O sözlere dikkat çektiler: Çok yapıcı görüşme#CUMHURBAŞKANI Erdoğan
Kaç dakika görüştülerKaç dakika görüştüler#Erdoğan
Yerli ve milli Garaj Çocuğu görevi bırakıyorYerli ve milli 'Garaj Çocuğu' görevi bırakıyor#Yemeksepeti
Yol ortasında sır mezarYol ortasında 'sır mezar'#Edirne
Ödüllü narkotik polisi tutuklanmıştı 60 km kaçmış, 4 kişiyi yaralamışÖdüllü narkotik polisi tutuklanmıştı! 60 km kaçmış, 4 kişiyi yaralamış#Adana
Bakan Soylu: Birileri gibi, Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadıkBakan Soylu: Birileri gibi, Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadık#İçişleri Bakanı
Bakan duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 2.5 milyar lira destekBakan duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 2.5 milyar lira destek#Devlet
Kadın sporcuların münasip giysi zaferiKadın sporcuların 'münasip giysi' zaferi!#Kadın Sporcu
İstanbul’da tespit edildi 80 metre uzunluğunda… Şaşırtan görüntüİstanbul’da tespit edildi! 80 metre uzunluğunda… Şaşırtan görüntü#İstanbul
Bengü ikinci kez anne olduBengü ikinci kez anne oldu#Bengü
Okullar kapanacak mı Sağlık Bakanı Kocadan net yanıtOkullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan net yanıt#Koronavirüs
ABD ordusundan lazer silahı adımıABD ordusundan lazer silahı adımı!#ABD
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Özer: 774 bin 536 kadrolu, 114 bin 1 sözleşmeli öğretmen var

#ANKARA#MEB#Öğretmen
Bakan Özer: 774 bin 536 kadrolu, 114 bin 1 sözleşmeli öğretmen var

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Ekim 2021 tarihi itibarıyla bakanlığa bağlı resmi kurumlarda görev yapan kadrolu öğretmen sayısının 774 bin 536, sözleşmeli öğretmen sayısının 114 bin 1, eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki unvanlarda kadrolu ve sözleşmeli statüde görev yapan personel sayısının 79 bin 451 olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bakanlığı bağlı görev yapan kadrolu, sözleşmeli, vekil, geçici öğretmen sayıları, taşımalı eğitim alan öğrenci sayısı, 2021 -2022 eğitim ve öğretim yılında öğrenci yetersizliği nedeniyle eğitime açılmayacak okul sayısına ilişkin soru önergesini cevapladı.

ÖĞRETMEN SAYISI 774 BİN 536

Bakan Özer, MEBBİS veri tabanı kayıtlarına göre 7 Ekim 2021 tarihi itibarıyla bakanlığa bağlı resmi kurumlarda görev yapan kadrolu öğretmen sayısının 774 bin 536, sözleşmeli öğretmen sayısının 114 bin 1, eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki unvanlarda kadrolu ve sözleşmeli statüde görev yapan personel sayısının 79 bin 451 olduğunu açıkladı.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakan Özer, eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının bakanlığa kullanım izni verilen öğretmen kadroları çerçevesinde karşılanabileceğini vurgulayarak, "2021 yılı içinde; Terörle Mücadele Kanunu gereği şehit yakını ataması, engelli öğretmen ataması, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında korunmaya muhtaç çocuk ataması, milli sporcu ataması ve ilk atama olmak üzere toplam 20 bin 603 öğretmen ataması yapılmıştır. Son olarak bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması planlanmış olup, atamaya ilişkin ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül -8 Ekim tarihleri arasında alınmıştır. Ayrıca 2021 Şubat ayında 500 engelli öğretmen ataması yapılmış olup, Aralık ayında da yapılması planlanan 750 engelli öğretmen atamasına ilişkin duyuru yayımlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, Toplum Yararına Programlar kapsamında 42 bin personelin 81 il emrine dağıtımının yapıldığını da bildirdi.

Haberin Devamı

Bakan Özer, Eylül 2021 tarihi itibarıyla resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise okul sayıları ve yaygın eğitim (resmi) kurum sayıları toplamının 71 bin 71 olduğunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı öğrenci taşıma uygulaması kapsamında ilköğretim 694 bin 654, orta öğretim 483 bin 603, özel eğitim 122 bin 121 olmak üzere toplam 1 milyon 300 bin 378 öğrencinin taşındığını kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#MEB#Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!

Bengü ikinci kez anne oldu

Bengü ikinci kez anne oldu

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEOluğundan ayrıldı

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEO'luğundan ayrıldı

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi! İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım