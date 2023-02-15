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Bakan Özer: 71 ilde 20 Şubat tarihi ile eğitim-öğretim başlayacak

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#Deprem#MEB#Mahmut Özer
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 11:55

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı. 10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz." dedi. Özer, "71 ilde 20 Şubat tarihi ile eğitim-öğretim başlayacak." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı. 10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız.

"71 İLDE 20 ŞUBAT'TA EĞİTİM-ÖĞRETİM BAŞLIYOR"

Bölgede 20 bin 568 binamız var. 95 tanesi yıkıldı. Diğerlerinin hasar tespit çalışması cuma gününe kadar tamamlanmış olacak. Diğer illerden buralara gelecek öğretmenlerle ilgili de çalışmalar devam ediyor. 71 ilde 20 Şubat'ta eğitime başlıyoruz. Nasıl kovid sürecinde okul temelinde açma-kapama yaptıysak aynısını 10 ilimizde uygulayacağız. Çok daha güçlü şekilde önümüze bakacağız. Süreç başarılı şekilde yürütülüyor. Tekrar başımız sağ olsun, inşallah bu günleri de hızlı bir şekilde atlatacağız."

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#Deprem#MEB#Mahmut Özer

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