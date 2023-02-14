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Bakan Özer: 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk

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#Deprem#Bakan Özer#Öğrenci
Bakan Özer: 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 13:59

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerdeki öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını açıkladı.

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Bakan Özer, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "10 ilde liselerde 1 milyon 29 bin öğrencimiz var. Bu öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk. Şu ana kadar bu kapsamda 3 bin 681 öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı. Depremden etkilenen 10 ilde çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık. Buradaki öğrencilerimizi ücretsiz olarak okullarına taşıyacağız. Özel öğretim kurumlarımızda, depremin yaşandığı 10 ildeki 25 bin 133 öğrencimiz için kapasite oluşturuldu. Şu ana kadar 828 öğrencimiz bu haktan yararlandı" dedi. 

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#Deprem#Bakan Özer#Öğrenci

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