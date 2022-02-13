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Bakan Özer: 5 yaş grubunda Şubat 2022 için koyduğumuz hedefe 2021 yılı sonu itibarıyla ulaştık

#MB#Okul#Bakan Özer
Bakan Özer: 5 yaş grubunda Şubat 2022 için koyduğumuz hedefe 2021 yılı sonu itibarıyla ulaştık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “5 yaş grubunda Şubat 2022 için koyduğumuz hedefe 2021 yılı sonu itibarıyla ulaştık. 5 yaş grubundaki çocuklarımızın yüzde 90’ı okul öncesi eğitime devam ediyor” dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapma hedefi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu ana kadar 59 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfı açıldı. Böylelikle 5 yaş grubunda okullaşma oranı, yüzde 78’den yüzde 90’a çıkmış oldu. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla 214 yeni anaokulunun yapım ihalesi tamamladı. Arsaları belirlenen bin 95 anaokulu yatırım planına alındı.

“5 YAŞ GRUBUNDA ŞUBAT 2022 İÇİN KOYDUĞUMUZ HEDEFE 2021 YILI SONU İTİBARIYLA ULAŞTIK”

81 ilin tamamında okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesinde eğitime erişimi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Projeyi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul’da her biri 12 derslikli olan 100 yeni anaokulunun yapımını başlattık. İstanbul’a 2022 yılı sonuna kadar 1.000 yeni anaokulu yapacağız. 2022 yılı sonuna kadar proje başlangıcında 3 yaş grubunda %14 olan okullaşma oranını yüzde 50’ye; 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70’e ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100’e çıkartmayı hedefliyoruz. Bu hedefe yönelik yaptığımız planlama başarılı bir şekilde işliyor. 5 yaş grubunda Şubat 2022 için koyduğumuz hedefe 2021 yılı sonu itibariyle ulaştık. 5 yaş grubundaki çocuklarımızın yüzde 90’ı okul öncesi eğitime devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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BİN 632 ANAOKULU İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapmak ve 3-5 yaş grubundaki okullaşma hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm planlamaları yaptıklarının altını çizen Bakan Özer şunları kaydetti:

“Bu kapsamda 59 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfını hizmete aldık ve öğrencilerimiz, eğitimlerine başladılar. 214 yeni anaokulunun ise ihalesi tamamlandı. Ayrıca, arsaları belirlenen bin 95 yeni anaokulunu da yatırım programına aldık. Şu anda bin 368 anaokulu ile ilgili süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. 3 bin yeni anaokulu hedefimiz için geriye kalan bin 632 anaokulunun yapılacağı il ve ilçeler belirlendi. Anaokullarının yapılacağı yerler ve arsa belirleme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu çalışmaları da kısa sürede tamamlayacağız. Böylece, diğer eğitim kademelerinde nasıl OECD ortalamasına ulaşmışsak okul öncesinde okullaşma oranında da çok önemli bir artış sağlayarak OECD ortalamasına yaklaşmış olacağız. Sürece katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

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#MB#Okul#Bakan Özer

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