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Bakan Özer 45.TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı

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#İstanbul#23 Nisan#Bayram
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 16:08

45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Egemenlik eğitimden geçiyor. Ülkelerin rekabet edebilme kapasitesi doğrudan eğitim ile ilişkili. Son 20 yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitimde devrimsel bir dönüşüme tanıklık ettik. 81 ilde 920 ilçede devasa eğitim yatırımları oldu. Okullar yapıldı, derslikler yapıldı. Tüm çocuklarımızın eğitime erişimi sağlandı. 5 yaşlarındaki okullaşma oranı yüzde 11'den yüzde 99'lara ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yüzde 99'a ulaştı" dedi.

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1979 yılından bu yana tüm dünyadan çocuklarla birlikte gerçekleştirilen "45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" bu yıl Başakşehir Millet Bahçesi'nde kutlandı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın açılış konuşması ile başlayan programa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremzede çocuklar ile birlikte 24 ülkeden çocuklar katıldı. Sahne gösterileri ile başlayan etkinlik, deprem felaketi nedeniyle "Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek" sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte 24 ülkeden çocuklar sahne gösterisi yaptı.

"EGEMENLİK EĞİTİMDEN GEÇİYOR"

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun da 103. Yıl dönümü. Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenlik ile çocuk bayramını birbirine bağlıyor. Buradan hepimize bir mesaj veriyor. Ulusal egemenlik, bu ülkenin geleceği çocuklarımıza emanettir mesajını veriyor. Bu sorumluluğun bilincinde olarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Egemenlik eğitimden geçiyor. Ülkelerin rekabet edebilme kapasitesi doğrudan eğitim ile ilişkili. Son 20 yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitimde devrimsel bir dönüşüme tanıklık ettik. 81 ilde 920 ilçede devasa eğitim yatırımları oldu. Okullar yapıldı, derslikler yapıldı. Tüm çocuklarımızın eğitime erişimi sağlandı. 5 yaşlarındaki okullaşma oranı yüzde 11'den yüzde 99'lara ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yüzde 99'a ulaştı. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

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Bakan Özer 45.TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliğine katıldı

"DEPREMDEN ETKİLENEN EVLATLARIMIZ DA BİZİMLE BİRLİKTE"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise “Bu bayramı ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle buruk bir şekilde karşıladık. Bugün etkinliğimize katılmak üzere, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklarla birlikte, depremden etkilenen evlatlarımız da bizimle birlikte. Asrın felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

 

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#İstanbul#23 Nisan#Bayram

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