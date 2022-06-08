Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapıyoruz

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Milli Eğitim Bakanı Özer, bir dizi programa katılmak için Kars'a geldi. Harakani Havalimanı'nda Vali Türker Öksüz, milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Özer, valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Özer, Kars eğitimiyle ilgili brifing aldı. Toplantısı sonrası açıklama yapan Özer, “2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı olarak Kars'taki yeni okul yapımları, güçlendirme çalışmaları, yık-yap kapsamında yapılacak okullarla ilgili Kars'a tahsis etmiş olduğumuz eğitim yatırımları bütçesi 445 milyon TL idi. Bugünkü il değerlendirme toplantımızda Kars'taki eğitimin kalitesini daha fazla artırabilmek için ve hızlı bir şekilde yatırımları ve ihtiyaçları karşılayabilmek için bütçemize 422 milyon TL'lik ilave bütçe koyarak Kars'taki Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 867 milyon TL'ye çıkarmış bulunuyoruz” dedi.

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