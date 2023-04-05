Bakan Özer: 2 bin 237 Köy Yaşam Merkezi'ni hizmete sunduk

Güncelleme Tarihi:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Köy okullarımızı, Köy Yaşam Merkezi projemizle yeniden açarak köylerimizin kalbi haline getirdik. 2 bin 237 Köy Yaşam Merkezi'ni içinde anaokulu, ilkokul, halk eğitimi merkezinin yer aldığı bir eğitim ikliminde bölge halkı ve evlatlarımızın hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı.
Köy okullarımızı, Köy Yaşam Merkezi projemizle yeniden açarak köylerimizin kalbi hâline getirdik.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) April 5, 2023
2 bin 237 köy yaşam merkezini içinde anaokulu, ilkokul, halk eğitimi merkezinin yer aldığı bir eğitim ikliminde bölge halkı ve evlatlarımızın hizmetine sunduk.#EğitimdeHemenŞimdi pic.twitter.com/VbDfk6tBLT