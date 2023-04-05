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Bakan Özer: 2 bin 237 Köy Yaşam Merkezi'ni hizmete sunduk

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#Mahmut Özer#Twitter#Köy Okulları
Bakan Özer: 2 bin 237 Köy Yaşam Merkezini hizmete sunduk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 16:53

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2 bin 237 'Köy Yaşam Merkezi'nin hizmete sunulduğunu açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Köy okullarımızı, Köy Yaşam Merkezi projemizle yeniden açarak köylerimizin kalbi haline getirdik. 2 bin 237 Köy Yaşam Merkezi'ni içinde anaokulu, ilkokul, halk eğitimi merkezinin yer aldığı bir eğitim ikliminde bölge halkı ve evlatlarımızın hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı.

 

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#Mahmut Özer#Twitter#Köy Okulları

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