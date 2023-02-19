Bakan Özer: 10 ildeki eğitim kararını yarın açıklayacağız

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 2 depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki ekmek sorununun giderilmesi için meslek lisesiyle fabrika kuracaklarını ifade etti. Kentte son duruma ilişkin değerlendirme yaptıklarını dile getiren Bakan Özer, depremin etkilerini devlet-millet el ele vererek atlatma çabasında olduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Nurdağı'nda yaptığımız toplantıda ekmekle ilgili sıkıntıdan bahsedildi. Meslek liseleriyle hızlı şekilde buraya 2 fabrika kuracağız. İhtiyaca, sürdürülebilir şekilde katkı vermeye devam edeceğiz. Bugünler birlik, beraberlik günleri. Tüm kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte bugünlerden güçlü şekilde çıkacağız. Pazartesi günü itibarıyla, 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. 10 ille ilgili değerlendirmede son noktaya geldik. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla birlikte bu hazırlıklarımızı kapsamlı değerlendirme imkanımız oldu ve son kararı inşallah yarın açıklayacağız."

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Bakan Özer, nakil imkanından bugüne kadar 48 bin öğrencinin yaralandığını, afet nedeniyle 71 ile nakil olan öğrencilerin pansiyonlardan ücretsiz şekilde konaklayacaklarını da sözlerine ekledi.

KİLİS'TE İNCELEMELERDE BULUNDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 2 depremden etkilenen Kilis'te de incelemelerde bulundu. Bakan Özer, Valilik ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Nurdağı İslahiye'yi gezdik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca 10 ilde okulların açılmasıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Şimdi ise Kilis'teyiz. Kilis'in o büyük depremde hızlı bir şekilde toparlandığını görmekten, gerçekten büyük bir mutluluk duydum. Valim ve Belediye Başkanımıza milletvekillerimize ve tüm kurum temsilcilere şükranlarımı sunuyorum, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş arkadaşımız ilk başlangıç günlerinden beri bu süreçleri koordine etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bugünler hızlı bir şekilde geçer. Biliyorsunuz pazartesi günü 71 ilde okullarımız açılıyor, eğitim-öğretime başlıyor. Şu an itibarıyla 54 bin 282 öğrencimiz diğer illere nakledildi. Bakanlık olarak bir imkan daha getirdik. Bu öğrencilerin de istemeleri durumda, pansiyonlarımızda rahat bir şekilde kullanabilecekler. İnşallah yarından sonra bu 10 ilimizdeki eğitim öğretimin nasıl olacağıyla ilgili kapsamlı bir açıklamayla sizlerle paylaşacağım."