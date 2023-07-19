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Bakan Osman Aşkın Bak Adıyaman'da: Yaraları sarmak için çaba harcayacağız

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#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Osman Aşkın Bak#Adıyaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 14:26

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milletimizin ayağı kalktığı, dayanışma gösterdiği bu süreçte yaraları sarmak için çaba harcayacağız" dedi.

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Bakan Bak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut tarafından karşılanan Bakan Bak, ilk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Osman Aşkın Bak Adıyamanda: Yaraları sarmak için çaba harcayacağız

Bak, daha sonra konteyner kente ziyarette bulunup, kadın voleybolcuların antrenmanına eşlik etti. Konteyner kentte tenis oynayıp, kütüphanede öğrenciler ile bir araya gelen Bak, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bakan Osman Aşkın Bak Adıyamanda: Yaraları sarmak için çaba harcayacağız

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Deprem konutlarının süratle yükseldiğini belirten Bakan Osman Aşkın Bak, "Gelecek güzel olacak, yaraları saracağız. Hepimizin, bütün milletimizin amacı bu. Milletimizin ayağı kalktığı, dayanışma gösterdiği bu süreçte yaraları sarmak için çaba harcayacağız. Güçlü bir ülke olarak Adıyaman'ımızı ve diğer illerimizi süratle ayağı kaldırmak; sanayisiyle, sporuyla, konutlarıyla, tesislerimizin onarımlarıyla ilgili onarımlarına devam ediyoruz" dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak Adıyamanda: Yaraları sarmak için çaba harcayacağız

Bakan Osman Aşkın Bak Adıyamanda: Yaraları sarmak için çaba harcayacağız

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#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Osman Aşkın Bak#Adıyaman