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Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır

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#Nureddin Nebati#Tahıl Koridoru#Twitter
Bakan Nebatiden Tahıl Koridoru açıklaması: Temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 21:27

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tahıl koridoru anlaşması hakkında "Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir" dedi.

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Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması ile tarım ürünlerindeki arzın daralması, gıda fiyatlarının daha da yükselmesi önlenmiş, buğday başta olmak üzere birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır. Dünyaya nefes aldıran bu anlaşmanın müzakere aşamasında, Türkiye'nin üstlendiği stratejik rol ve diplomatik başarısı oldukça mühim olmakla birlikte küresel gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki 'Recep Tayyip Erdoğan Etkisi'dir. Tarihi Anlaşma; önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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#Nureddin Nebati#Tahıl Koridoru#Twitter

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