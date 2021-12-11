Bakan Nebati’den muhalefete tatlılı davet

Haberin Devamı

MECLİS’te önceki gün Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapıdan döndüğü TÜİK ziyareti ve buna ilişkin muhalefetin tepkisi damgasını vurdu. Bakan Nebati, bütçe sunuş konuşmasında “Daha detaylı bilgi talep eden arkadaşlarımızı da tüm siyasi parti temsilcilerimizle beraber Bakanlığımıza davet ediyorum; lütfen rahat rahat görüşelim, konuşalım, hep beraber” dedi. Muhalefet sıralarından gelen, “Sayın Bakanım, içeriye almamazlık yapmazsın değil mi?” sorusuna karşılık da Bakan Nebati, “Tatlımız var, meyvemiz bol” diye esprili yanıt verdi. Nebati’nin bu davetinin, Bakanlığıyla “ilişkili” kurumlardan TÜİK ile ilgili gelişmelerin ardından gelmesi dikkat çekti.

ÜSLUP TEŞEKKÜRÜ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “teknik bir bakan” diye nitelediği Nebati için, “Hakikaten nezaketli ve hoş üsluplarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. “Tabii, bu, sürekli her şeye katılıyoruz demek değildir” diyen Usta, “Dolayısıyla burası teknik bir yer madem, Sayın Bakan teknik bir bakan. Üslubu için çok teşekkür ediyorum ancak bu mukayeseleri sağlıklı yapmak lazım, yanlış mukayese yaptığımızda kamuoyuna yanlış bilgi vermiş oluruz” uyarısında da bulundu.

Haberin Devamı

Bakan Nureddin Nebati ’nin HDP sıralarında tokalaştığı isimler arasında Garo Paylan da vardı.

SERBEST PİYASA VURGUSU

Nebati, döviz hesaplarıyla ilgili iddialara dikkat çeken Usta’nın, vatandaşın tedirgin edilmemesi gerektiği uyarısı üzerine de şunları söyledi:

“Türkiye’de can, mal, ırz ve inanç güvenliği topraklarının vazgeçilmezidir. Bu konuda hepimiz çok rahat edelim, emin olalım, manipülatif söylemleri lütfen ciddiye almayalım. Serbest piyasa bizim vazgeçilmezimizdir. Serbest piyasa kuralları içerisinde ne kamu yönetiminin ne de reel sektörün, bireylerin, yönetilenlerin farklı bir şekilde hareket etmesi beklenemez, beklenmemelidir. Lütfen, bu ülke hepimizin; manipülatif, spekülatif hiçbir söyleme prim vermeyelim, izin vermeyelim, dile getirmeyelim. Bu ülkede böyle bir şey asla ve kata, kesinlikle söz konusu olamaz.”

Haberin Devamı

AB NORMLARIYA UYUMLU

Nebati, TÜİK eleştirilerini yanıtlarken de, “TÜİK tarafından üretilen istatistikler Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) ve ilgili diğer uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplanmaktadır. Böylece uluslararası standartlarda ve normlarda karşılaştırılabilir veri üretimi sağlanmaktadır. EUROSTAT tarafından her yıl yayınlanan değerlendirme raporlarında TÜİK tarafından üretilen istatistiklerin Avrupa Birliği normlarıyla yüksek düzeyde uyumlu olduğu tespiti de yer almaktadır” dedi.

Haberin Devamı

ÜZERİNE GİTMEDİK

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise “Kendisi yeni bakan olduğu için bu konularda sorumlu tutup fazla üzerine gitmedik. Ancak Meclis’te masal değil gerçekleri dinlemeye ihtiyaç var” itirazında bulundu.

SAKİN GEÇTİ CENTİLMENCE SONA ERDİ

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri tamamlandı. Oldukça sakin geçen ve neredeyse hiçbir tartışmanın yaşanmadığı görüşmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını tek tek dolaşarak el sıkıştı ve teşekkür etti. Nebati ve Muş daha sonra AK Partili vekillerle hatıra fotoğrafı çektirdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)