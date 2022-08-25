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Bakan Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt: Biz lafla değil, icraatlarımızla konuşuyoruz

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#Nureddin Nebati#Kemal Kılıçdaroğlu#Borçlanma
Bakan Nebatiden CHP lideri Kılıçdaroğluna yanıt: Biz lafla değil, icraatlarımızla konuşuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 00:26

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "borçlarınızı ödemeyin" çağrısına yanıt verdi. Bakan Nebati, "Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi TV ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz." paylaşımında bulundu. Ayrıca Bakan Nebati, "Biz lafla değil, icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Borçlarınızı ödemeyin” sözlerine tepki göstererek “Fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz” dedi. Bakan Nebati'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız.

Öte yandan bilmelisiniz ki kulislerden medet umarak rol kapmaya dönük her yeni manevranız, tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor.

Altı boş vaatlerinizle yaptığınız “araba almayın” çağrınıza; makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıran Kur Korumalı Mevduat’a yaptığınız fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz. Şimdi de “borçlarınızı ödemeyin” diyorsunuz.

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Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi TV ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz.

Milletimiz, muhalefet lideri olarak sizden orijinal, gerçekçi ve uygulanabilir kendi projelerinizi ortaya koymanızı beklerken sizin spekülatif açıklamalardan ve rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz, sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekmez mi?

"BİZ LAFLA DEĞİL, İCRAATLARIMIZLA KONUŞUYORUZ"

Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu; biz lafla değil, icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.

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#Nureddin Nebati#Kemal Kılıçdaroğlu#Borçlanma

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