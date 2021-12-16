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Bakan Nebati'den asgari ücret artışı sonrası TBMM'de açıklamalar

#Nureddin Nebati#Asgari Ücret#Bütçe
Bakan Nebatiden asgari ücret artışı sonrası TBMMde açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati cep telefonunun asgari ücrette yaşanan artışa teşekkür etmek isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle kilitlendiğini söyleyerek, "Teşekkür ve duamız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a. Talimat ondan biz de gereğini yapıyoruz. Aynı zamanda iş verenlerimizden de çok güzel tebrik mesajları geliyor. Kobi'lerimiz olsun, büyük iş dünyasından arkadaşlarımız olsun; onlar var oldukça biz de hizmet etmeye devam edeceğiz,  Cumhurbaşkanımız önderliğinde AK Parti ve ortağımızla beraber" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Bakan Nebati, Bakan Nebati, Avrupa ülkelerinde asgari ücret ve kira fiyatlarından kıyaslama yaparak, "Berlin’de asgari ücret 1585 avro iken şehir merkezindeki bir kira 1969 avro, Amsterdam’da 1701 avro ücret varken 2 bin 622 avro kira, Paris’te 1555 avro asgari ücret varken 2 bin 750 avro kira, Türkiye'de yeni ücretimiz 4 bin 250 lira 40 kuruş, kira şehir merkezinde 1261 Türk Lirası" dedi. 

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BEŞTAŞ: BU, DOĞRUYU YANSITMIYOR

Bakan Nebati’nin konuşmasının ardından HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş söz alarak "Düsseldof’ta oturan bir arkadaşıma oradaki asgari ücret ve kiraları sordum. 2 bin 200 Euro brüt, 1800 euro net asgari ücret. 3 odalı ortalama bir daire 650- 800 Euro arasında değişiyor kira. Çünkü Sayın Bakan konuşmasında asgari ücretin kiradan daha düşük olduğunu söyledi. Bu, doğruyu yansıtmıyor. Almanya genelinde kira, gelirin üçte biri oranına düşerse gerisini devlet ödüyor. Sosyal devlet uygulaması zaten" diye konuştu.

ÖZEL: PERFORMANSINDAN MAHCUP OLMASI LAZIM

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de asgari ücretin dün itibarıyla 180 dolara kadar düştüğünü söyleyerek, "Eskiden Çin'i kınamak için söyleniyordu 1 doların altında çalıştığı dönemlerinde. Bugün verdikleri asgari ücret 1 Ocak’ta geçerli olacak. 12 liralık kuru bugüne kadar 16’ya getiren Sayın Nebati’nin 1 Ocak’ta kuru 21,5 yapması durumunda asgari ücret dolar bazında dünkü seviyeye gerileyecek. Bugüne kadarki performansından mahcup olması lazım. Bir gecede, bir günde yüzde 15 paraya değer kaybettirenlerin 1 Ocak’taki kuru 8,7 tahmin edip 16’ya getirenlerin bugün işçiye verdiklerinin 1 Ocak’ta kaç dolar olacağı konusunda ciddi endişeler var" ifadelerini kullandı.

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#Nureddin Nebati#Asgari Ücret#Bütçe

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