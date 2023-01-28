Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu Üyeleri ile görüştü

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Bakan Nebati görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Stratejik sektörlerden biri olan turizmde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve sektörün küresel ölçekte etkileşimini sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren Turizm İstişare Kurulu Üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede turizmin; gastronomi, tarih ve doğa gibi birçok alanda yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak hususları değerlendirdik. İstihdama ve cari işlemler dengesine önemli katkılar sağlayarak ülke ekonomisine değer katan turizm sektörünün gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de diğer sektör paydaşları ile istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.