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Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu Üyeleri ile görüştü

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Nureddin Nebati#Turizm İstişare Kurulu
Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu Üyeleri ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 21:15

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turizm İstişare Kurulu Üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

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Bakan Nebati görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Stratejik sektörlerden biri olan turizmde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve sektörün küresel ölçekte etkileşimini sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren Turizm İstişare Kurulu Üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede turizmin; gastronomi, tarih ve doğa gibi birçok alanda yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak hususları değerlendirdik. İstihdama ve cari işlemler dengesine önemli katkılar sağlayarak ülke ekonomisine değer katan turizm sektörünün gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de diğer sektör paydaşları ile istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Nureddin Nebati#Turizm İstişare Kurulu

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