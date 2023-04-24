Bakan Nebati: Senin hangi mezhepten olduğunu soran var mı

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AK Parti'den Mersin milletvekili adayı olan Bakan Nebati, seçim çalışmaları kapsamında Akdeniz Belediyesi'ni ziyaret edip, Başkan Mustafa Gültak, belediye personeli ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye önünde düzenlenen buluşmaya, AK Parti Mersin milletvekili adayları, AK Parti ve MHP il ve ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri katıldı. Burada konuşan Nebati, "Siz bu ilgiyi gösterdikçe Mersin inşallah kazanıyor, kazanmaya da devam edecek. Cumhurbaşkanımız bana, 'Git, Mersin'e hizmetkar ol' dedi. Biz de ilk andan itibaren Mersin'de, sokak sokak, kapı kapı, cadde cadde, ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşıyoruz" dedi.

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'SOĞANLA SEÇİM KAZANACAKLARINI ZANNEDİYORLAR'

AK Parti döneminde hiç kimsenin ötekileştirilmediğini anlatan Nureddin Nebati, "Birileri çıkmış; 'Şu mezheptenim' diyor. Senin hangi mezhepten olduğunu soran var mı? Bizde din bir, Allah bir, peygamber bir, kıblemiz bir. 28 Şubat döneminde başörtülüleri uzaklaştıran sizdiniz. 'Biz bir milletiz' dediğimizde, bunun içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kim varsa; Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes millet kavramı içerisindedir. Ve bunun içerisinde Alevi, Sünni diye ayrım olmaz. Son bir hafta içerisinde yaptıklarımızın sadece bir tanesini 5 yılda yapsalardı; dünyayı ayağa kaldırırlardı. Atlantik ötesi danışmalarından Türkiye'yi anladıklarını sanıyorlar. Mevsimsel şartlardan dolayı Türkiye'de zaman zaman meyve sebze fiyatları iner, çıkar. 'Soğan 30 lira oldu' dediler, soğan ellerinde patladı. Yeni ürünler çıktı, fiyatlar aşağıya doğru gidiyor. Sen soğanla uğraşadur. Bunlar alışkınlar. Bir soğan ile seçim alacaklarını zannederler. O günden sonra Karadeniz'de gaz, kara ile tanıştı. Togg aracımız sahada, dolaşıyor. Şimdi TCG Anadolu'ya laf söylüyorlar. Bunları, dışarıdakiler söyletiyor. Tüm teknolojik imkanlarımızı bu ülkenin lehine kullanacağız" diye konuştu. (DHA)