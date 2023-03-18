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Bakan Nebati, Şanlıurfa'da selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulundu

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#Nureddin Nebati#Şanlıurfa#SEL
Bakan Nebati, Şanlıurfada selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 18:08

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da Arkeoloji Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi ve sel nedeniyle etkilenen mahallelerin temizlik çalışmalarını denetleyip yetkililerden bilgi aldı.

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Bakan Nebati, Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinin ardından kentteki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bakan Nebati, sel felaketinin etkilediği Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi ziyaret etti. Karakoyun deresinin taşması sonucu etkilenen ve temizlik çalışmalarının devam ettiği mahalleleri gezen Bakan Nebati, buradaki vatandaşlarla görüşerek onların taleplerini dinledi. Bakan Nebati, daha sonra sel nedeniyle yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

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#Nureddin Nebati#Şanlıurfa#SEL

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