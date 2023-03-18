Bakan Nebati, Şanlıurfa'da selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulundu

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Bakan Nebati, Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinin ardından kentteki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bakan Nebati, sel felaketinin etkilediği Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi ziyaret etti. Karakoyun deresinin taşması sonucu etkilenen ve temizlik çalışmalarının devam ettiği mahalleleri gezen Bakan Nebati, buradaki vatandaşlarla görüşerek onların taleplerini dinledi. Bakan Nebati, daha sonra sel nedeniyle yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu.