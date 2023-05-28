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Bakan Nebati, oyunu Mersin'de kullandı

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#Nureddin Nebati#Mersin#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 15:44

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, oyunu, Mersin'de, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 1176 numaralı sandıkta kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında, oyunu kullanmak için Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi. Vatandaşlarla selamlaşıp, sandık görevlileriyle de sohbet eden Bakan Nebati, 1176 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bakan Nebati, oyunu Mersinde kullandı

Çıkışta açıklama yapan Bakan Nebati, "Bugün ikinci turunu gerçekleştireceğimiz seçim milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah akşam 17.00'de sandıklar kapandıktan sonra sonuçlar çok hızlı bir şekilde alınmış olacak. Gördüğümüz üzere katılım iyi ve seçmen bilinçli bir şekilde gelip oyunu kullanıyor. Sahadan edindiğimiz bilgiler üzerine birinci turda yarım kalan iş tamamlanmış olacak. Oldukça iyi bir kampanya yürütüldü. Türkiye 1950 yılında çok partili hayata geçtiği günden getirdiği demokrasi tecrübesini büyük bir olgunlukla da bugün gerçekleştirerek dünyaya da örnek teşkil etmiştir. Özellikle vatandaşlarımızın gerek yurt içinde gerek yurt dışında gerekse de gümrük kapılarında göstermiş olduğu olgunluk ciddi bir örneklik teşkil etmiştir" dedi. 

 

 

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#Nureddin Nebati#Mersin#Secim2023

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