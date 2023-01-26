Bakan Nebati, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Varhelyi ile görüştü

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Bakan Nebati, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin özel davetlisi olarak bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Sayın Oliver Varhelyi ile AB müzakere sürecimizi ele aldık. Küresel zorlukların arttığı bu dönemde AB'ye en fazla katkı sağlayabilecek aday ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdik. IPA III dönemindeki iş birliğimizin geliştirilmesi, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme konularında görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, Türkiye Ekonomik Modeli üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan tahıl koridorunun, gıdaya erişim ve gıda fiyatlarındaki olumlu etkisinin değerlendirmelerini yaptık" ifadelerini kullandı.

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İŞ İNSANLARI VE VATANDAŞLARLA BULUŞMA



Bakan Nebati, Brüksel ziyaretinin son durağında, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Nebati, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Brüksel ziyaretimizin son durağında Brüksel Daimi Temsilciliğimizde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bugünkü görüşmelerimizde AB kurumlarının ülkemize yönelik ilgisini paylaştık. 21. Yüzyıl'ın Türkiye Yüzyılı olması için her nerede olursa olsun her vatandaşımızın katkısının önemli olduğunun altını çizdik" dedi.