Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Nebati: Cumhurbaşkanımız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler

Güncelleme Tarihi:

#Nureddin Nebati#AK Parti#Cumhurbaşkanı
Bakan Nebati: Cumhurbaşkanımız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 01:17

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanımız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler" dedi.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Akdeniz İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra AK Parti milletvekilleri, parti teşkilatı ve partililer katıldı. Toplantının basına açık kısmında konuşan Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımıza ağır ifadeler kullanarak duruşlarını sergilediler. O duruşlarını sergilerken her türlü operasyonu da bu ülkeye yapmaktan geri durmadılar. Sosyal medya üzerinden başta kendi içlerinden çıkan ve aday olanlara karşı çok ciddi bir şekilde, tam bir FETÖ taktiğiyle sahte belgeler, videolar, fotoğraflarla alaşağı ettiler. AK Parti iktidarlarında hizmet etmiş bakanlarımızın bir kısmına ve üst düzey yöneticilerimizin başta da Cumhurbaşkanımız ve ailesine karşı utanmadan, sıkılmadan yine sosyal medya üzerinden sahte videolar, belgeler üreterek seçimin sabote edilmesi noktasında büyük bir çaba sarf ettiler ve sanki bu milleti akılsız, affedersiniz aptalmış gibi görerek aynı operasyonları, aynı yol ve yöntemlerle yaptılar. Bütün seçimlerde aynı şeyi yaptılar” dedi.

Haberin Devamı

Bakan Nebati: Cumhurbaşkanımız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler

‘YANLIŞ BİLGİ VERDİLER’

Seçim gecesi oy oranları ile ilgili yanlış bilgi verildiğini kaydeden Bakan Nebati, "Millet bu yapılanları unutmayacak. Utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler. Çünkü onların adayları mutfaktan çıkamayıp, mutfaktan seçim kampanyasını yürütürken yapmış olduğu bütün hesap kitaplar sosyal medya içerisindeki bir avuç taraftarları, trolleri ve bot hesaplarla yönetip ülke iktidarını alacaklarını zannettiler. Bu millet, seçim kampanyası döneminde Diyarbakır'da farklı konuşup Trabzon'da farklı konuşanları, Trabzon'da farklı konuşup Mersin'de farklı ifadede bulunanları, Mersin'e gelenlerin sonra Kırklareli'ne, Tekirdağ'a, Yozgat'a gittiklerindeki ifadelerini nasıl değiştirdiğini çok iyi bilir. Bu millet, yalan dolan üzerinden siyaset yapanların ne söylediğini çok iyi bilir ve onlara karşı da duruşunu net bir şekilde ortaya koyar” diye konuştu.

Haberin Devamı

Bakan Nebati: Cumhurbaşkanımız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler

Bakan Nebati’nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nureddin Nebati#AK Parti#Cumhurbaşkanı

BAKMADAN GEÇME!

QR kod dolandırıcıları her yerde Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız | 5 SORU 5 CEVAP

QR kod dolandırıcıları her yerde! Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız? | 5 SORU 5 CEVAP

#QR Kod
Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz

Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz?

#Sağlık
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul ve Ankara dahil 20 kentte sarı alarm

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul ve Ankara dahil 20 kentte sarı alarm

#Meteoroloji