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Bakan Nebati: Bu millet 'bay bay Kemal' dedi

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#Nureddin Nebati#Mersin#Seçim
Bakan Nebati: Bu millet bay bay Kemal dedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 21:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre zaferi, Mersin'de Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşları sevince boğarken, AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi davul zurna eşliğinde seçim sonuçlarını kutluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de partililerin coşkusuna ortak oldu. Bakan Nebati, "Bunlar bu milletin ferasetini anlayamadılar. Bu millet 'bay bay Kemal' dedi" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde açılan sandık sayısı yüzde 99'ları geçerken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52'nin üzerinde oy alarak seçimi önde götürüyor. Mersin'de de Cumhur İttifakı üyeleri, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte merkez Toroslar ilçesinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önüne akın ederek kutlamaya yapıyor. Davul zurna eşliğinde 'Erdoğan' sloganları atıp şarkılar söyleyerek seçim sonuçlarını kutlayan kalabalık, Erdoğan'a destek verdi.

Bakan Nebati: Bu millet bay bay Kemal dedi

Milletvekili seçildiği Mersin'de partililerin coşkusuna ortak olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'de, otobüs üzerinden konuşma yaptı. Bugün Türkiye'nin günü olduğunu belirten Nebati, "Bugün ümmetin, bayrağın, devletin, milletin, vatanın günü. Onlar konuştu, biz hizmet dedik. Onlar hakaret etti, biz kavgaya değil hizmetkar olmaya geldik dedik. Onlar 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' dediler. Onlar herkese ters gözle baktılar. Onlar bizi ötekileştirdiler. Biz onlar gibi olmayacağız. Biz zaferimizi barış içinde, ötekileştirmeden bir ve beraber herkese hizmet etmek, millete hizmet etmek, hakka hizmet anlayışla onlara da hizmet edeceğiz. Bu milletin ferasetini anlayamadılar. Bu millet 'bay bay Kemal' dedi. Dedik mi bay bay? Bu millet ilk gün 'hay hay Erdoğan' dedi. Her şeye rağmen bu ülkenin ekonomisi sağlam mı, sağlam. Bu zafer milletin, Cumhur İttifakının zaferidir. Bu zafer ekonomi battı diyenlere rağmen, dolar şu kadar olacak diyenlere rağmen, bu iş yürümez diyenlere rağmen, bizimle dalga geçenlere rağmen zaferle sonuçlandı" dedi.

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#Nureddin Nebati#Mersin#Seçim

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