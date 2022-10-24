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Bakan Nebati, Binali Yıldırım'ı ziyaret etti

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Binali Yıldırım
Bakan Nebati, Binali Yıldırımı ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 13:38

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi gören AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım ve 6 madenciyi ziyaret etti. Nebati, "Durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin de devam ettiği söylendi. Zaten karşılıklı konuştuk, koruma müdürü kardeşimizin de durumunun iyi olduğunu gördük" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Azerbaycan'da kaza geçiren ve tedavileri Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile 6 madenciyi ziyaret etti. 

"DURUMLARI İYİ TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Nebati, "Başhekimimizin verdiği bilgiye göre, durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam etiği söylendi. Zaten karşılıklı konuştuk, koruma müdürü kardeşimizin de durumunun iyi olduğunu gördük. Maden kazasında yaralanan ve burada tedavileri devam eden altı hastamızdan biri servise çıkmış. Kendisiyle sohbet etme fırsatımız oldu, iyi durumda. Hasta yakınlarıyla da sohbet ettik. Özellikle Türkiye ve dünyanın en büyük hastanesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi doktorları ve personellerine teşekkür ediyorlar. Bir hastanın servise çıkabilmiş olması, diğer hastaların yakınlarını da umutlandırmış. Hasta yakınlarının çocuklarının eğitimine kadar her türlü ayrıntının düşünülüp, gerekli adımların atılmasıyla ilgili de teşekkür ediyorlar" dedi.

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Binali Yıldırım

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