Bakan Mustafa Çiftçi: Çocuklarımızı çetelerden kurtaracağız

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi; bakan yardımcıları, bakanlığa bağlı kuruluşların üst yöneticileri ve 81 il valisi ile Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen “Valiler Buluşması” programına katıldı. Çiftçi, buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

GAZİ MECLİS’E YAKIŞMADI: “Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler milli irademizin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizin mehabetine yakışmamıştır. Milletvekillerimiz yapılanı tasvip etmediklerini daha sonra ifade etmişlerdir. Milletimizin bizden beklentileri doğrultusunda, 86 milyonun her bir ferdine hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin güçlü desteğiyle, bugünlere gelen süreçte önemli bir aşamadayız. İçişleri Bakanlığı olarak yürütülen çalışmaların hedefine ulaşması için diğer kurumlarımızla yakın koordinasyon içinde hareket edecek, üzerimize düşenleri yapacak, hukuk devletinin gereğini her şartta uygulayacağız. Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da asla müsaade etmeyeceğiz.

ÇETELERLE MÜCADELE: Uyuşturucu ile mücadele, istikbali temin etmenin en temel şartlarından biri. Bu alanda daha güçlü, daha kararlı bir mücadele yürüteceğiz. Asayiş suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelede de aynı iradeyi göstereceğiz. Tek çocuğumuzu dahi çetelere kaptırmama azmindeyiz. Kumar ve yasadışı bahisle mücadelede de tavrımız nettir, milletimizin alın terine göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz.”

1 MİLYON 366 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

“Anadolu, tarih boyunca mazlumların her zaman sığınağı olmuştur. Muhacire ensarlık yapmak bizim inancımızın temel gereğidir. Din, köken, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan mazluma yardım etmek Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin de temel politikasıdır. Bu çerçevede 1 milyon 366 bin 215 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönüş yapmıştır.”