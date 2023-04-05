Bakan Muş: İhracat rakamları, üretildiği şehre göre tutulmaya başlanacak

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Aksaray'da iş insanları ile bir araya geldi. Aksaray Sanayi Odasında gerçekleşen toplantıda iş insanlarına seslenen Muş, dünyada son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kalınan bir tablonun yaşandığını belirtti. Bakan Muş, şunları söyledi:

''Dünya ekonomisinde 2008 finansal krizinden sonra ve pandemiye kadar olan bir dönem var. Bir de bu 2008 krizi öncesi var. Dolayısıyla 2008 krizinden sonra ticaretin artış oranı 2008'den önceye göre çok düşük kaldı. Pandemiyle beraber bütün dünya ekonomisi durma noktasına geldi ve bu dönemi büyük ekonomiler, genişleyici para politikalarıyla atlatmaya çalıştılar. Daha sonra dünya ekonomileri açılmaya başlandı. Hayat normale dönmeye başladı ve ertelenen talepler artık hayata geçmeye başlayınca da hem o dönemki likidite bolluğu hem 2 yıl boyunca yapılamayan yatırımlar bir de üzerine ertelenen talep gelince, dünyada son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kalınan bir tablo yaşadık. Dünya ekonomisi pandemi sonrası artan talep daha sonra tekrar yavaşlama eğilimini girdi ve dünyada çeşitli takip ettiğiniz üzere önemli bankalar da finansal problemler, finansal krizler yaşanmaya başlandı.''

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'TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜYOR'

Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü belirten Bakan Muş, ''Türkiye, 2021 yılında yüzde 11 üzerinde geçen sene de yüzde 5'in üzerinde bir büyüme ile iki yılı geride bıraktı. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi büyüyor, dinamik bir yapısı var. Daha da büyüyecek, daha da ekonomisini büyütecek. Buradaki OSB'yi şu an geliştirmek için arkadaşlar çaba sarf ediyorlar. Ben de elimden gelen desteği vereceğim. Yeni yatırımlar çekecek Aksaray ve önemli bir üretim üssü haline gelecek burası. Biz Türkiye'yi büyütmek için ekonomik yapımızı güçlendirmek için önümüzdeki dönemde bu mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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Bakan Muş, ihracat rakamlarının şirketlerin merkezlerinin bulunduğu il yerine üretim yapıldığı şehirde tutulacağını kaydetti. Bakan Muş, şöyle konuştu:

"ŞİKAYETLER GELDİ"

''Gittiğimiz bütün illerde 'Fabrikalar bir yerde, şirket merkezleri başka bir yerde, dolayısıyla ihracat rakamları o şirket merkezlerinin olduğu yere yazılıyor' diye hemen hemen çoğu ilde benzer şikayetler geldi. Buradan da geldi. Dolayısıyla 2024'ün başından itibaren istatistikleri, faaliyet alanına göre tutulmaya başlayacağız. Dolayısıyla ihracat rakamları üretildiği şehre göre tutulmaya başlanacak.''