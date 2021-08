Bakan Muş, Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda inceleme yaptı

Muş, Hatay'daki programları kapsamında ziyaret ettiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Salih Altun'dan bilgi aldı.



Buradaki toplantının ardından tampon bölge ve gümrük sahasını gezen Bakan Muş, çalışanlarla sohbet edip, kolaylık diledi.



Muş, incelemelerinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Hatay'ın önemli bir ticaret, sanayi ve tarım kenti olduğunu belirterek, kentteki programına önemli demir ve çelik yatırımlarının olduğu İskenderun ilçesinde başladıklarını söyledi.



İskenderun'un gelişen bir limana sahip olduğunu ifade eden Muş, çalışmalar hakkında bilgiler aldıklarını belirtti.



Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işleyişi de yerinde inceleme imkanı bulduklarını kaydeden Bakan Muş, şöyle konuştu:



"Sınırlar son dönemlerde yapılan yatırımlarla hem teknik hem de elektronik olarak en üst seviyede. Burada, izinsiz girişlere karşı her türlü tedbirimiz alınmış vaziyette. Sınırlarımızın güvenliği Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmakta ve sağlanmakta. Burada yer yer duvarlar örülmüş vaziyette. Devam eden inşaatlar söz konusu. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak özellikle bu kapılardaki girişlerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için uğraşıyoruz. İzinsiz, kaçak herhangi bir girişe asla ve asla müsaade edilmeyecektir, göz yumulmayacaktır. Burada tedbirlerimizi, uygulamalarımızı daha da fazla yoğunlaştıracağımızı ifade etmek isterim."



Muş, tüm gümrük kapılarında tedbirlerin arttırılarak sürdürüleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Dünyanın farklı bölgelerinde, son dönemde de Afganistan'da ortaya çıkan gelişmelerden sonra başlayan göç akınlarının sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir. Oradaki bu gelişmelerin ortaya çıkmasından sorumlu biz değiliz. Dolayısıyla ortaya çıkan bu göçmen akınını Türkiye'nin göğüslemesi, buna tek başına katlanması söz konusu olamaz. Biz, sınırlarımızda ve gümrük kapılarımızda gereken her türlü tedbiri alıp, asla ve asla oradan kaçak ve izinsiz geçişe müsaade etmeyeceğiz."



Afganistan'da insani bir trajedinin yaşandığının altını çizen Bakan Muş, şöyle devam etti:



"O bölgelerin bu hale gelmesinde sorumlu olanlar, uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kurumların oradaki insanların durumunu düşünmesi, gerekli tedbirleri alması gerekir. İnsanlar bazen yalın ayak bazen de uçaklara tutunarak oradan çıkmak istiyorlar. Dolayısıyla bu insani trajedinin uluslararası kuruluşlar tarafından ve oranın bu noktaya gelmesinde sorumlu olanlar tarafından giderilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu açıdan biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, daha önce de dediğim gibi sınırlarımızda her türlü tedbiri aldık. Asla ve asla herhangi bir izinsiz, kayıt dışı, kaçak girişe gümrük kapılarımızdan müsaade etmeyeceğiz. Afganistan'daki bu insani dramın giderilmesi için uluslararası kuruluşların elini, taşın altına koyması lazım. Avrupa Birliğinden tutun da Amerika'ya, Birleşmiş Milletlere kadar bütün bu zengin devletlerin ve uluslararası kuruluşların insani trajedinin giderilmesi için gereken maddi ve diğer anlamdaki girişimleri sağlayarak tedbir almaları gerekmektedir."



Muş, Afganistan kaynaklı göç akınlarına Türkiye'nin sebebiyet vermediğini yineleyerek, "Dolayısıyla sorumluluğu Türkiye'nin almasını kimse bekleyemez, beklememeli. Biz her türlü tedbiri alıp sınırlarımızı, gümrük kapılarımızı korumaya devam edeceğiz." dedi.



Açıklamasının ardından Zeytindalı Gümrük Kapısı'na geçen Bakan Muş, gümrük sahasında inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.



Muş'a incelemelerinde, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi ve İl Başkanı Adem Yeşildal da eşlik etti.

