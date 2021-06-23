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GeriGündem Bakan Muş duyurdu: Mersin Limanı’nda çok miktarda kokain ele geçirildi! 'Zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz'
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 03:20 | Son Güncelleme:

Bakan Muş duyurdu: Mersin Limanı’nda çok miktarda kokain ele geçirildi! 'Zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz'

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Bakan Muş duyurdu: Mersin Limanı’nda çok miktarda kokain ele geçirildi! 'Zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı’nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Mersin Limanı’nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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