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Bakan Muş: Çok sakin bir oy kullanma dönemi yaşıyoruz

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#Samsun#Secim2023#Oy
Bakan Muş: Çok sakin bir oy kullanma dönemi yaşıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 13:11

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, seçim bölgesi Samsun'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oyunu kullandı. Bakan Muş, “Çok sakin bir oy kullanma dönemi yaşıyoruz” dedi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oyunu kullanacağı İlkadım ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'na geldi. 1039 numaralı sandıkta oy kullanan Muş, "Şu an söz milli iradede. Sandıktan çıkacak olan karara ve milli iradeye saygı duyacağız” diye konuştu.

'UZUN SÜRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

oy kullanma işlemlerinin tamamlanması ile birlikte sonuçların hızlı bir şekilde açıklanacağını düşündüğünü söyleyen Bakan Muş, “Çok sakin huzur içerisinde bir seçim ve oy kullanma dönemi yaşıyoruz. İnşallah 17.00 itibariyle sandıklar da kapandıktan sonra hızlı bir şekilde neticeleri alırız ve milletin iradesi de tecelli etmiş olur. Türkiye'nin 2028 yılına kadar oluşacak olan yönetim de tecelli etmiş olur. Daha önceki seçimde milletvekilleri içinde pusula olduğu için oyların sayımı ve dökümü uzun sürdü. Burada tek pusula olduğu için iki aday olduğu için çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Gün içerisinde sonuçları alırız, diye düşünüyorum” dedi. (DHA)

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#Samsun#Secim2023#Oy

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