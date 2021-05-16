Bakan Muş böyle duyurdu! 'Ele geçirilen en yüksek miktar'

Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1072,6 kg (6.264.259 adet) 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon liradır. Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara