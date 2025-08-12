Bakan Murat Kurum: Sındırgı bölgesindeki tüm binalarda arama tarama yapacağız

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sındırgı'mıza başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Depremde yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmişolsun dileklerimi iletiyorum.

Pazar günü 19.53'te meydana gelen ve yerin 11 km altında 6.1 büyüklüğünde 86 milyonu korkutan bir deprem yaşadık. Birçok ilde bu depremi hissettik. Bu depremin artçıları olan 800'ü aşkın artçı depremi yaşadık.

"DEVLETİMİZ HER BİRİMLERİYLE SAHADAYDI"

Her depremde olduğu gibi devletimiz tüm birimleriyle sahadaydı.

Vatandaşın yanı başında olmaya gayret gösteriyoruz. Beslenmeden barınmaya, aram kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar vatandaşımızın ihtiyaç her alanda hizmet vermeye gayret gösteriyoruz.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRATLİ ŞEKİLDE BAŞLATTIK"

Haberin Devamı

Bakanlık olarak çalışmalarımızı süratli bir şekilde başlattık. Önceliğimiz yıkılan binalardaki kardeşlerimizdi. Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Hasar tespit ekiplerimiz başta Balıkesir olmak üzere depremden etkilenen tüm illerde 37 mahallede, 774 binada tam 1500 bağımsız bölümde inceleme yaptılar. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 45 binadan 52 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik. 193 bina ağır hasar aldı.

"TÜM BİNALARDA ARAMA TARAMA YAPACAĞIZ"

Sındırgı bölgesindeki tüm binalarda arama tarama yapacağız. Ekiplerimiz çalınmadık kapı bırakmayacak. Vatandaşlarımız riskli binaya kesinlikle girmesin. Hasar tespit çalışmasının sonlanmasını beklesinler. Hasar tespit çalışmaları aynı gün içinde duyurulacak. Bu binalar tespit yapıldıktan sonra hasarsız ise o binaya girilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

"HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ"

Tespiti yapılmamış, ağır hasarlı ya da orta hasarlı binalara girilmemesini rica ediyorum. Acil yıkılacak ya da yıkık binalarda yaşayan vatandaşlarımız varsa Valilik nezdirde 2000'i aşkın misafirhanemiz mevcuttur.

Bugün konteyner isteyen depremden evi hasar görmüş tüm vatandaşlarımızı inşallah akşama kadar konteynera yerleştirmiş olacağız.

Haberin Devamı

"BİR AY İÇİNDE KÖY KONUTLARININ İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ"

Sındırgı merkezde TOKİ tarafından inşa edilmiş 100 konutu Sındırgı'daki hak sahibi vatandaşlara vereceğiz. Bir ay içerisinde köy konutlarının inşasına başlayacağız. 8 ahır depremden hasar gördü. Geçici ahırlarla ilgili desteklerimizi Valilik koordinasyonuyla yapacağız.

11 ilimizi 6 Şubat'taki depremde nasıl ayağa kaldırdıysak, geçmişte yaşadığımız İzmir, Elazığ, Van depremlerinde sözümüzü nasıl tuttuysak Balıkesir'de de Manisa'da da sözümüzü tutacağız.

KOLON İDDİASI

Yıkılan bina ile ilgili bu iddialar var. Bu iddiaları başsavcılar bilirkişiler nezdinde inceliyor. Depremde kolon kesilip kesilmediği ile ilgili her türlü etüt yapılmaktadır. Başsavcılık gerekli tahkikatı yapıyor. Varsa sorumlularından her türlü hesabı soracağız. Bina sahibi ve müteahhitti ile ilgili Adalet Bakanlığı bir karar verdi. Soruşturmalar sürecektir.

Haberin Devamı

Burada misafirhanelerimiz var. Sağlam binalarımız var. Yeterli olmazsa tabi ki konteyner gelecektir. Ancak şu anda misafirhaneye 4 başvuru var.