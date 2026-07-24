Bakan Murat Kurum, şehir kütüphanesini gezdi

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Bakan Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında düzenlenen Malatya Merkez Sosyal Konut Belirleme Kurası, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi açılış programlarına katılmak üzere geldiği Malatya'da, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bakan Kurum'a belediye hizmet binası içerisinde hizmet veren ve bölgenin en büyük şehir kütüphanesi olma özelliğini taşıyan şehir kütüphanesini gezdirdi.

Kütüphane hakkında bilgi veren Başkan Sami Er, tesisin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirterek, "Yeni nesil bir kütüphane inşa ettik. Güvenlik ve disiplini ön planda tutuyoruz. Özel bir yazılımla giriş yapılıyor. Üniversite sınavına hazırlanan gençlerimizin kendilerini üniversite ortamında hissetmeleri için amfi oluşturduk. Söyleşi salonumuz bulunuyor. Öğrencilerimizin grup çalışması yapacakları bir alanda oluşturduk. Ayrıca, öğrencilerimize günde üç öğün çorba ile sınırsız çay, su ve kahve ikram ediyoruz" dedi.

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Malatya Şehir Kütüphanemizde gençlerimizle bir aradayız. pic.twitter.com/z7howhuRmL — Murat KURUM (@murat_kurum) July 24, 2026

Kütüphaneye gelen öğrencilerin beş kısa, iki uzun mola kullanabildiklerini aktaran Başkan Er, "Öğrenciler, 25 dakika mola kullanabiliyor. 26'ncı dakikada yerini kaybediyor. Böyle bir disiplinimiz var. Öğrencilerimiz de bu sistemden oldukça memnun. Buraya gerçekten ders çalışmak isteyen öğrencilerimiz geliyor" ifadelerini kullandı.

Kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Bakan Murat Kurum ise, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirterek, "Burada Malatya'nın gençleri çalışıyor, çok güzel. Zor günler yaşadınız ama inşallah o günler geride kaldı. Daha güçlü ve sağlam bir şekilde geleceğe umutla bakacaksınız. Biz de sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Sonra siz okulu bitirecek, bizler yerimizi sizlere bırakacağız. Bu şehri birlikte daha da güzelleştireceğiz" diye konuştu.

Öğrencilere, "Üniversiteyi kazanmadan amfiye gittiniz. Başkanımız sizleri üniversiteye hazırlıyor" diyen Bakan Kurum, kütüphaneyi beğenip beğenmediklerini sordu. Öğrencilerin, "Çok beğendik ama yetmiyor" yanıtı üzerine Kurum, Başkan Er'e dönerek, "Demek ki bir tane daha yapacaksınız" dedi.

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Başkan Sami Er ise şehir genelinde herkesin rahatlıkla faydalanabileceği onlarca yeni kütüphane kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ziyaretin sonunda Bakan Murat Kurum, kütüphanede bulunan öğrencilere tatlı ve limonata ikram ederek, çalışmalarında başarılar diledi.