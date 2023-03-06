Bakan Murat Kurum: 'İlk evim ilk iş yerim' de kuralar devam ediyor

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Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz.

TOKİ’mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!