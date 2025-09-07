Bakan Murat Kurum: Anka kuşu gibi yeniden doğuyoruz

Haberin Devamı

“Bugün bir Anka Kuşu gibi yeniden doğuyoruz. Karanlığın yerini yeniden aydınlığa bırakıyoruz. Bugün Malatya’da 10 binlerce sıcak yuvaya kavuşan Battal Gazi’nin torunlarının medeniyet yürüyüşü yeniden başlıyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu yuvaları asil Türk milleti tamamlamıştır. 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz, yani Türkiye’nin görünmez kahramanları tamamlamıştır. Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Recep Tayyip Erdoğan tamamlamıştır. Biz depremzede kardeşlerimiz için ne yapıyorsak aşkla muhabbetle yapıyoruz. Onlar ne söylerse söylesinler, ne yaparsa yapsınlar biz onların yalanlarına yavrularımızın mutluluklarıyla yanıt vereceğiz. Bize dua eden cennet kokulu annelerimiz için çalışacağız. Yuvalarımızı söz verdiğimiz tarihte teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar evine girmeyen tek kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız.”