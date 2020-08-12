Bakan müjdeyi verdi, halı sahalar tedbirlerle açıldı

Halı sahalar da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan mekanlar arasında bulunuyor. Normalleşme sürecinde birçok işletme açılırken, halı sahaların kapalılık süresi devam ediyordu. Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün yaptığı açıklamada halı sahaların açılacağını duyurdu. Bu kapsamda halı sahalar zabıta ekiplerinin denetimi ile açıldı. Salgın dönemin uzun süre evden dışarı çıkamayan çocuklar halı sahaların açılması ile sahaların tadını çıkardı.

Bahçelievler Olimpik Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Suat Şahin tedbirlerle ilgili şunları söyledi “Tesise giriş çıkışta gelenlerin ateşleri ölçülüyor. Dezenfektanlar bulunuyor. Giyilen formalar yelekler kişiye özel olması gerekiyor. Soyunma odaları ve duşlar kullanılmayacak” diye konuştu. Tesis müdürü Resul Kurt ise “Sahalar ve futbol okulları konusunda önlemlerimiz aldık. Hijyen, maske dezenfektan, sosyal mesafe konusunda her yere afişlerimizi astık. Soyunma odalarının kullanılmaması öneriliyor, bizlerde soyunma odalarını kapattık. Tedbirlerimizi günler öncesinden hazırdık. Bugün açıldığı içinde mutluyuz.” dedi.

“DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCUSU OLMAYI DÜŞÜNÜYOR”

Futbol aşığı olduğunu söyleyen Toprak Kök ise “Pandemi günlerinde futbol oynayamadık. Ben futbol oynamaya aşığım, futbol oynamayı çok seviyorum. Bugün hocalarımızın yanına geldik. Her gün böyle olmak isteriz. Zaten büyüyünce dünyanın en iyi futbolcusu olmayı düşünüyor. Buraya geldiğimizde sıra sıra içeriye girdik. Gol attığımız zaman arkadaşlarımız ile uzaktan seviniyoruz" dedi. Bartu Özinal ise, “Koronavirüs sürecinde evde çok sıkıldım. Bende evin bahçesinde oynadım. Hayalim zaten futbolcu olmak” diye konuştu.

“TORUNUM FUTBOL OYNAMAYI ÇOK SEVİYOR”

Torununu futbol oynaması için getiren Zühre Kaygusuz, "Futbol oynamayı torunum çok seviyor. bende onu getirdim. Evin içerisinde yastıklar ile oynuyor. Halı sahaların açılması çok iyi oldu. Tedbirlerin alındığını düşünüyorum"şeklinde konuştu.

“FUTBOL BİZİM İÇİN BİR TUTKU”

"Futbol bizim için bir tutku" diyen Ergün Kaya şunları söyledi;

“Güzel bir mutluluk, futboldan uzak kalmak gerçekten çok kötü. İlerleyen dönemlerde bu hastalıktan kurtulup güzelce futbol oynamaya ve izlemeye devam ederiz. Bu zamana kadar futbolsuz hiçbir zaman kalmadık. Ama bu son altı aydır hem izlemekten hem de oynamaktan uzak kaldık. İşte o ara anladık. Futbol bizim için bir tutku"

İsa Kılıçaslan ise “Futbol bizim için tutkuydu, şimdi ise yapabildiğimiz kadar. Tedbirlere ise uymaya çalışıyoruz İçeri girdiğimizde masada üç kişide fazla oturamadık. Ekipler tarafından ateşimiz ölçüldü” dedi.