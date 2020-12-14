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AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 22:47 | Son Güncelleme:

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Vazgeçmemiz söz konusu olamaz

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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Vazgeçmemiz söz konusu olamaz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

Biz önce her zaman masadan ve diyalogdan yana olduk. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz. Çıkarlarımız neredeyse oraya gittik. Ülkemizin, milletimizin çıkarlarını korumak için çalıştık ancak sahada da her zaman barışı ve adaleti sağladık.

Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz konusu olamaz.

Bugün Türkiye arabuluculukta bir dünya markası oldu.

Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun.

 

 

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