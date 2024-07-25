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Bakan Memişoğlu'ndan Yunan bakana F-35 yanıtı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Memişoğlu#F-35#Ankara
Bakan Memişoğlundan Yunan bakana F-35 yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 23:26

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" şeklindeki açıklamasına verdiği cevapta, "Sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" dedi.

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Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, bir televizyon kanalında verdiği röportajda "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Georgiadis’a cevap verdi.

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Memişoğlu, "Yunanistanlı Mevkidaşım Adonis Georgiadis, ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı.

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#Bakan Memişoğlu#F-35#Ankara

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