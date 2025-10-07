×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Memişoğlu’ndan TUSAŞ tesislerine ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#TUSAŞ#Yapay Zeka#Sağlık Bakanı
Bakan Memişoğlu’ndan TUSAŞ tesislerine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 20:04

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile beraber TUSAŞ tesislerini ziyaret etti.

Haberin Devamı

 

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu beyefendi ile birlikte TUSAŞ tesislerini ziyaret ettik. Ziyaret kapsamında; havacılık ve uzay sanayiimizin geldiği noktayı, yürütülen ileri teknoloji projelerini ve milli üretim altyapısını yerinde inceledik. Ambulans görevi yapacak genel maksat helikopterimizi de yerinde inceleyerek, bu alandaki kabiliyetlerimizi değerlendirdik. Savunma sanayiimiz ile sağlık sektörümüz arasında kurulabilecek teknoloji aktarımı, veri yönetimi, yapay zeka uygulamaları ve yerli üretim kabiliyetleri gibi alanlarda istişarelerde bulunduk. İnanıyoruz ki disiplinler arası iş birlikleri; yalnızca sektörleri değil, Türkiye’nin stratejik kapasitesini de derinleştirecek adımların öncüsüdür" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TUSAŞ#Yapay Zeka#Sağlık Bakanı

BAKMADAN GEÇME!