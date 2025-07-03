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Bakan Memişoğlu'ndan Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastalarla ilgili açıklama: Yakından takip ediliyor

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#Kemal Memişoğlu#Gazze#Hasta
Bakan Memişoğlundan Türkiyeye getirilen Gazzeli hastalarla ilgili açıklama: Yakından takip ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 13:28

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'den Türkiye'ye uçakla getirilen 4 hastanın Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığını, hastaların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

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Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye, insanlığın vicdanıdır. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sonucu Gazze'de sağlık hizmetine erişemeyen 4 Gazzeli kardeşimiz Türkiye'ye getirildi. Ankara Etlik Şehir Hastanemize sevk edilerek tedavi altına alınan hastaların durumu yakından takip ediliyor. 'İnsan, önce insan."

 

TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE 4 YARALI GETİRİLDİ

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından tedavilerine devam edemeyen 4 Gazzeli ve beraberindeki 7 refakatçi, Türkiye'ye getirilmek üzere Gazze'den tahliye edilerek Ürdün'e götürüldü. Amman Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, 4 hasta ve beraberindeki 7 refakatçi ile önce İstanbul Havalimanı'na geldi. Daha sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'na refakatçi ve hastaların gelişi sağlandı. Uçaktakiler, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

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Bakan Memişoğlundan Türkiyeye getirilen Gazzeli hastalarla ilgili açıklama: Yakından takip ediliyor

İsrail güçlerine ait tank ile yapılan atışın ardından yaralanan ve sağ bacağı ampute edilen TRT Arabi kameramanı Sami Mohammed Abdullah Shehada ile TRT ekibinin basın aracına silahlı insansız hava aracının yaptığı saldırı sonucu yaralanan muhabir Sami Fuad Mahmoud Barhoom da tedavi için hastaneye getirildi.

Barhoom'un yaralandığı saldırıda, TRT'nin basın aracına 5 kurşun isabet etti.

 

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#Kemal Memişoğlu#Gazze#Hasta

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