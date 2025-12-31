×
Bakan Memişoğlu'ndan sağlık personeli atamasına ilişkin açıklama

Bakan Memişoğlundan sağlık personeli atamasına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 18:10

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2025/5) ve Sürekli İşçi Kurası ile Bakanlığa yerleşen personelin atama işlemlerinin tamamlandığını, yeni personelin 15 Ocak'a kadar görevlerine başlayacağını bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2026'ya sağlık ordusunu daha da güçlendirerek girdiklerini belirtti.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"2025/5 KPSS ve Sürekli İşçi Kurası ile Bakanlığımıza yerleşen personelimizin atama işlemleri, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde tamamlanmıştır. Yeni çalışma arkadaşlarımız, 15 Ocak 2026'ya kadar görevlerine başlayarak, sağlık ordumuzun birer ferdi olarak hizmet sunmaya başlayacaklardır. Sürecin tüm adaylarımız ve sağlık camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum."

