Bakan Memişoğlu'ndan sağlık personeli atamasına ilişkin açıklama

Haberin Devamı

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2026'ya sağlık ordusunu daha da güçlendirerek girdiklerini belirtti.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"2025/5 KPSS ve Sürekli İşçi Kurası ile Bakanlığımıza yerleşen personelimizin atama işlemleri, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde tamamlanmıştır. Yeni çalışma arkadaşlarımız, 15 Ocak 2026'ya kadar görevlerine başlayarak, sağlık ordumuzun birer ferdi olarak hizmet sunmaya başlayacaklardır. Sürecin tüm adaylarımız ve sağlık camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum."