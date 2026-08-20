Bakan Memişoğlu'ndan 'kreş' müjdesi: 24 saat boyunca hizmet verecek

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Teknik Analiz Toplantısı’na katılmak üzere Burdur’a geldi. Burdur'da ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve il protokolü tarafından karşılandı. Valilikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ kapsamında Türkiye’nin 78’inci ili olan Burdur’u ziyaret ettiklerini ifade etti. Bakan Memişoğlu, kentte sağlık hizmetlerinin mevcut durumunu değerlendireceklerini belirterek, "Burada daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için neler yapabiliriz, neler yaptık, istişare edeceğiz. Değerlendirmelerimiz neticesinde de inşallah Burdur'da çok daha iyi sağlık hizmeti sunabilecek bir politikayı oluşturacağız" dedi.

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‘HASTANEYİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ STATÜSÜNE DÖNDÜRECEĞİZ’

Burdur’un Anadolu’nun güzel şehirlerinden biri ve Yörük diyarı olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, kentte 2023 yılı sonunda hizmete alınan hastanenin tıp fakültesi ile birlikte çalışacağını söyledi. Memişoğlu, “Biliyorsunuz 2023 yılı sonu itibarıyla çok güzel bir hastane yaptık. Şu an o hastane devlet hastanesi pozisyonunda ama tıp fakültesi kurulmuş Burdur'da ve çok büyük heyecan var. Biz bu hastaneyi 'Eğitim Araştırma Hastanesi' statüsüne döndürüp tıp fakültesiyle beraber çalışacağız. Burdur'dan hiçbir hastamızın başka yerde sağlık hizmeti alma ihtiyacı olmayacak şekilde bir planlama yapacağız. Özellikle hastaneyle beraber merkezde olan 'cam bina' dediğimiz ana binamızı da yeniden bir değerlendirmeyle inşallah sağlık hizmetinde kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

EŞELER DEVLET HASTANESİ’NE 50 YATAK

Eşeler Devlet Hastanesi projesinin son aşamaya geldiğini ifade eden Bakan Kemal Memişoğlu, “Birkaç ay içinde projeyi bitirmiş olacağız. Daha sonra inşallah milletimize orada 50 yataklı bir hastaneyle hizmet vereceğiz" dedi. Memişoğlu, Burdur’un sağlık hizmetlerini en iyi şekilde yönetecek ve sürdürebilecek altyapı ve insan gücüne sahip olduğunu ifade etti.

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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KREŞ VE ANAOKULU

Sağlık çalışanlarının sayısının 1,5 milyonu aştığını belirten Bakan Memişoğlu, özellikle hastanelerde kreş ve anaokulu hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını söyledi. Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ından fazlasının kadın olduğunu belirten Memişoğlu, çalışanların çocuklarını güvenli şekilde hastanelerde bırakabilmelerinin önemine dikkati çekti. Memişoğlu, “Büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusuyla bir yapılanmaya girip, onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. İnşallah bu sene için 7'sine başlıyoruz" dedi.

Toplum sağlığının korunmasına yönelik mesajlar da veren Memişoğlu, hareketli yaşam, sağlıklı beslenme ve kötü alışkanlıklardan uzak durulması çağrısında bulunarak, "Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur. Sağlıklı bir Türkiye Yüzyılı dediğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

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'BURDUR'DA 25 YILDA 45 SAĞLIK TESİSİ HİZMETE SUNDUK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Burdur AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, son 25 yılda kentte 12'si hastane olmak üzere 45 sağlık tesisinin hizmete sunulduğunu söyledi. Memişoğlu, "Burdur'da sağlık hizmetleri altyapı olarak Türkiye'de olduğu gibi büyük bir gelişim göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de sağlık hizmetleri büyük bir gelişim göstermiş, bunun yansıması Burdur'da da olmuştur. Burdur'da hizmete giren 400 yataklı hastanemizi hizmete sunduk. Esasında sadece bunu hizmete sunmadık, son 25 yılda Burdur'da 12'si hastane olmak üzere 45 sağlık tesisi hizmete sunduk. Burdur'da 4 milyona yakın kez insanlara sağlık hizmeti vermişiz. Bu da esasında sağlık hizmetinin ulaşılabilirliğini ve aynı zamanda herkesin yararlanabildiğini gösteriyor" dedi.

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AK Parti olarak hizmetlerin daha iyisi için uğraştıklarını söyleyen Memişoğlu, "Burdur'da 2002 öncesinde sadece bir ambulans varmış. Bir ambulansın olduğu şehirden, bugün 40'ın üzerinde ambulansı olan, her an herkese ulaşabilen sağlık hizmetine evrilmiş durumdayız" diye konuştu.

'KORUYAN, GELİŞTİREN VE ÜRETEN SAĞLIK MODELİ'

Bakanlık olarak 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli'ne geçtiklerini belirten Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Amacımız insanların sağlıklı olmasının devamını sağlamak. Yani hastalanmadan önce sağlığımızın değerini ve kıymetini bilip, Sağlık Bakanlığı tesislerini sağlıklı kalmak için kullanmanızı veya kullandırmanızı bekliyoruz. Bu çok önemli, çünkü şehirleşmiş bir toplumda maalesef yeme alışkanlığının ve hareketsizliğin olduğu bir toplumda en büyük riskler kilo, hareketsizlik ve maalesef özellikle tütün kullanımı. Bugün baktığımız zaman ölümlerin yüzde 50'nin üstündeki sebebi bu üç olmazsa olmazdan kaynaklanıyor. Yani hareketli olacağız. Sporu ve hareketi rutin her gün yapacak şekilde lütfen bütün vatandaşlarımız dikkate alsın. Bizim riskimiz kilo, hareketsizlik, diğer taraftan tütün kullanımı. Maalesef çok fazla Türkiye’mizde. Bu tütün kullanımı en fazla kalp krizi, inme denilen beyin kanaması, hipertansiyon, uykusuzluk, gırtlak kanseri, akciğer kanseri yapıyor. Bu ispatlanmış. Biz Sağlık Bakanlığı olarak bunu bırakmaya niyetlenmiş, bu illetten kurtulmaya çalışan herkese yardıma hazırız. İlaçları bedava veriyoruz. Sigara bırakma polikliniklerimizde bedava hizmet veriyoruz, bırakmak isteyenlere ilaç ve manevi olarak da destek veriyoruz. Aile hekimleri de sigara bırakma için şu anda hizmet veriyorlar. Lütfen bu tütün kullanımından toplumumuzu ve kendimizi kurtaralım." (DHA)