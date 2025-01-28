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Bakan Memişoğlu'ndan kamu hastaneleri için talimat! Kapsamlı teftişler başladı

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#Sağlık Bakanlığı#Bakan Memişoğlu#Kamu Hasteneleri
Bakan Memişoğlundan kamu hastaneleri için talimat Kapsamlı teftişler başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 09:16

Sağlık Bakanlığı, Bakan Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'nın denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesine dair genelgesi çerçevesinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldığı belirtilerek, "Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi. Bu doğrultuda 7 pilot il seçilerek yeni teftiş rehberi kapsamında denetimlere başlandı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak. Bu kritik birimler öncelikli olarak denetlenecek ve hastanelerin işleyişi titizlikle incelenecek" denildi.

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20 BRANŞTA BİLİMSEL KOMİSYONLAR OLUŞTURULACAK

Denetim sürecinde bilim insanlarının da devreye sokulduğu aktarılan açıklamada, "Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da bilimsel komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları hızla belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek, gerekli adımları atacak. Sağlık Bakanlığı, güncellenen teftiş rehberini pilot illerde denetim mekanizmasına uyarladıktan sonra önümüzdeki dönemde tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler yapmayı planlıyor. Bu adımlar, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor" ifadelerine yer verildi.

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#Sağlık Bakanlığı#Bakan Memişoğlu#Kamu Hasteneleri

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