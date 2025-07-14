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Bakan Memişoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Güncelleme Tarihi:

#15 Temmuz#Demokrasi Ve Milli Birlik Günü#Kemal Memişoğlu
Bakan Memişoğlundan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 23:14

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz, bu topraklar üzerinde karanlık emelleri olan şer odaklarına karşı ebediyete dek sürecek mücadelemizin nişanesi olmaya devam edecektir." İfadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu seneidevriyesinde şehadete eren tüm kahramanları rahmetle andı. Paylaşımında, ülkenin istikbaline kastedenlere karşı mücadele ederken yaralanan gazilere de şükranlarını sunan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle aziz milletimizin verdiği destansı mücadeleyi, büyük sağlık ailemizin gösterdiği insanüstü özveriyi bir kez daha hatırlatıyorum. 15 Temmuz, bu topraklar üzerinde karanlık emelleri olan şer odaklarına karşı ebediyete dek sürecek mücadelemizin nişanesi olmaya devam edecektir. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal!"

Bakan Memişoğlundan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

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15 TEMMUZ GECESİ VİDEOSU PAYLAŞTI

Öte yandan Bakan Memişoğlu, paylaşımında, Sağlık Bakanlığının hesabından paylaşılan 15 Temmuz gecesi hastanelerin yoğunluğunu, darbe girişimini içeren görüntülerin olduğu videoyu da alıntıladı.

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#15 Temmuz#Demokrasi Ve Milli Birlik Günü#Kemal Memişoğlu

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