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Bakan Memişoğlu, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyon üyelerini kabul etti

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#Kemal Memişoğlu#Yenidoğan#Yenidoğan Bilim Kurulu
Bakan Memişoğlu, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyon üyelerini kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 23:15

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyon üyelerini kabul etti.

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Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyon üyeleriyle ileriki dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyon üyeleriyle ileriki dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Bilimsel komisyon üyeleri, yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin izlenme, değerlendirme ve denetlenme süreçlerini düzenleyecek.

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#Kemal Memişoğlu#Yenidoğan#Yenidoğan Bilim Kurulu

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