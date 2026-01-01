Bakan Memişoğlu, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sarıyer Çayırbaşı Yerleşkesi’nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hoş geldiniz Efnan Hüma, Arya ve Hümeyra Bebekler, sefalar getirdiniz. Yeni yılın ilk bebekleri olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sarıyer Çayırbaşı Yerleş-kesi’nde dünyaya gelen Efnan Hüma, Arya ve Hümeyra bebeklerin ailelerinin sevincine ortak olduk. Dünyaya gözlerini açan her yavrumuzu ülkemizin geleceği adına büyük bir değer olarak görüyorum. Yüce Rabbimden güzel yavrularımıza sağlık ve uzun ömürler diliyor, ülkemize hayırlı evlatlar olmalarını niyaz ediyorum."