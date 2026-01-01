×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

Bakan Memişoğlu, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#İstanbul#Yeni Yıl
Bakan Memişoğlu, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 02:12

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sarıyer Çayırbaşı Yerleşkesi’nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bakan Memişoğlu, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

“Hoş geldiniz Efnan Hüma, Arya ve Hümeyra Bebekler, sefalar getirdiniz. Yeni yılın ilk bebekleri olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sarıyer Çayırbaşı Yerleş-kesi’nde dünyaya gelen Efnan Hüma, Arya ve Hümeyra bebeklerin ailelerinin sevincine ortak olduk. Dünyaya gözlerini açan her yavrumuzu ülkemizin geleceği adına büyük bir değer olarak görüyorum. Yüce Rabbimden güzel yavrularımıza sağlık ve uzun ömürler diliyor, ülkemize hayırlı evlatlar olmalarını niyaz ediyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık#İstanbul#Yeni Yıl

BAKMADAN GEÇME!