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Bakan Memişoğlu, Ukrayna Sağlık Bakanı Liashko ve beraberindeki heyetle görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Memişoğlu#Ukrayna#Cenevre
Bakan Memişoğlu, Ukrayna Sağlık Bakanı Liashko ve beraberindeki heyetle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 02:13

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle bulunduğu Cenevre’de, Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yıl 78’incisi düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle bulunduğumuz Cenevre’de, Ukrayna Sağlık Bakanı Sayın Viktor Liashko ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Görüşmemizin ardından, ‘Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Ukrayna Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Önümüzdeki dönemde, sağlık alanındaki iş birliklerimizin daha da pekişeceğine gönülden inanıyor; attığımız imzaların ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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#Kemal Memişoğlu#Ukrayna#Cenevre

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