Bakan Memişoğlu: Türkiye’de sadece 5 ayda 2 bin 800 erken kanser teşhisi yaptık

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu’nda kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, tütünle mücadele, aile hekimliği uygulamaları, organ bağışı, yerli sağlık teknolojilerinin üretimi ve yapay zekâ destekli denetim sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koruyucu sağlık hizmetlerini sağlık politikalarının merkezine aldıklarını belirten Bakan Memişoğlu, erken teşhis uygulamalarının vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu ifade ederek, “Sadece 5 ayda Türkiye’de 2 bin 800 erken kanser teşhisi yaptık. Yani bir trafik kazasında 2 bin 800 kişinin öldüğünü düşünün, siz 2 bin 800 kişiyi erken teşhis sayesinde yaşatıyorsunuz” dedi.

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‘2025 YILINDA 8 MİLYAR PAKET SİGARA SATILDI’

Tütün kullanımının toplum sağlığını tehdit eden en önemli risklerden biri olduğuna dikkati çeken Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2025 yılında Türkiye’de 8 milyar paket sigara satıldığı bilgisini paylaşarak, “Kişi başı 117 paket. Bu sizin mücadele edeceğiniz en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu asayişten bile tehlikeli durumda şu anda Türkiye’de ve bu ülkemize görünmez bir saldırıdır. Onun için bunu yönetmemiz gerekir. Bu mücadele yalnızca sağlık teşkilatının değil, tüm kamu kurumlarının ve toplumun ortak sorumluluğudur” diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, kronik hastalıkların erken tanısına yönelik tarama programlarının yaygınlaştırıldığını ve bu sayede 8 milyon 191 bin hastalığa tanı koyduklarını kaydetti. Bakan Kemal Memişoğlu, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların erken dönemde tespit edilmesinin ileride gelişebilecek ciddi sağlık sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Türkiye’nin sağlık alanında yalnızca hizmet sunan değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke olmayı hedeflediğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, bu doğrultuda önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, COVID-19 salgını döneminde yerli solunum cihazının 45 gün gibi kısa bir sürede seri üretime geçirildiğini anımsatarak bugün kamu hastanelerinde ASELSAN tarafından geliştirilen yerli mobil röntgen cihazlarının kullanıldığını sözlerine ekledi.

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‘AŞILARIMIZI KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ’

Dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesinin yerli imkânlarla geliştirildiğini ve ilk kez bir Türk hastada başarıyla kullanıldığını belirten Bakan Memişoğlu, yerli ultrason cihazları ile aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bakan Memişoğlu, “Birkaç sene içinde aşılarımızı kendimiz üreteceğiz” dedi.

Bakan Kemal Memişoğlu, konuşmasında organ bağışının önemine değinerek herkesi e-Devlet üzerinden organ bağışında bulunmaya davet etti. Elektronik organ bağışı sisteminde yapılan yeni düzenlemeyle kişilerin iradelerinin esas alındığını belirten Bakan Memişoğlu, organ bağışı beyanının vasiyet niteliğinde değerlendirildiğini ve bu düzenlemenin organ bağışı süreçlerini kolaylaştıracağını aktardı.

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‘5 YILDA 13 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPMAYI HEDEFLİYORUZ’

Türkiye’nin sağlık alanındaki gelecek vizyonunu paylaşan Bakan Memişoğlu, doğru zamanda ve doğru yerde etkin tedaviyi esas alan, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, ilaç ve sağlık teknolojileri üreten bir sağlık sistemi hedeflediklerini belirterek, “Özellikle sağlık sektörünün Türkiye’nin gelir kapılarından bir tanesi olmasını sağlamayı; 5 yılda 10 milyar dolar, 10 yılda 50 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Sağlıklı bireylerin sağlıklarını korumaya yönelik yeni uygulamaların da hayata geçirildiğini kaydeden Bakan Memişoğlu, hazırlanan ‘Esenlik Mevzuatı’ ile oteller gibi çeşitli yaşam alanlarında sağlıklı bireylere yönelik sağlıklı yaşam odaklı hizmetlerin sunulmasının önünün açıldığını söyledi. Bu kapsamda hekim, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologların görev alabileceği bir model oluşturdukları bilgisini paylaşan Kemal Memişoğlu; amaçlarının tedavi hizmeti sunmak değil, bireylerin hastalanmadan önce sağlıklarını korumalarına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.