Bakan Memişoğlu: Türkiye, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.



"DÜNYA GENELİNDE MUHTAÇ İNSANLARA EL UZATTIK"

Konuşmasında Türkiye'nin sağlık sisteminin geldiği noktaya dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Sağlık hizmeti, altyapısı ve insan gücü anlamında Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Türkiye, son 20 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi. Salgın, deprem ve afetlerde bunu açıkça gösterdik. Sadece kendi vatandaşlarımıza değil, dünya genelinde muhtaç insanlara da el uzattık" dedi.

"KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ'NİN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ"



Kütahya'daki sağlık yatırımlarına da değinen Memişoğlu, Kütahya Şehir Hastanesi'nin önemli bir sağlık merkezi olduğunu ancak bazı işletme sorunlarının bulunduğunu söyleyerek, "Hastanemiz gerçekten iyi ama bazı sorunlarımız var. İnsanlarımızın bir kısmı mağdur. Ancak bu sorunları çözeceğiz, daha iyi hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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"DÜNYANIN EN ZENGİN İKİ DOKTORU TÜRK"



Türkiye'nin sağlık alanında ilerlemesini sürdürebilmesi için bilim üretmesi gerektiğini belirten Memişoğlu, gençlere seslenerek, "Bilgiyi bilim yapmak yetmez artık. Ürettiğimiz bilgiyi teknolojiye, ekonomiye yönlendirmeliyiz. Dünyanın en zengin iki doktoru Türk ve bu başarıyı bilim üreterek elde ettiler. Eğer bilim üretirsek büyürüz ve dünyada söz sahibi oluruz" diye konuştu.